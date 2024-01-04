مدیریت در نظام اسلامی یک امانت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیران هسته‌های گزینش هفت دستگاه اجرایی استان به مناسبت سالروز تشکیل نهاد گزینش با اشاره به قدمت گزینش در زندگی بشر اظهار کرد: در تداوم حیات فردی و اجتماعی انسان، وجود افرادی به‌عنوان مدیر ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه خداوند مدیریت خانه را بر عهده مردان قرار داده و این به‌معنای تحقیرِ زن و سالار کردن مرد نیست، افزود: هر جامعه‌ای نیازمند مدیر و سرپرست است در غیر این صورت دچار هرج و مرج خواهد شد و مدیر می‌تواند از هرج و مرج در جامعه جلوگیری کند.

آیت‌الله فلاحتی با تاکید بر اهمیت مدیریت در جامعه تصریح کرد: برای ساماندهی کارها لازم است، کسی متولی کار در یک بخش باشد.

امام جمعه رشت گفت: همانطور که پزشکان طبق سوگندی که خورده‌اند بدون توجه به اینکه بیمار از چه دین و آئینی است وظیفه دارند او را درمان کنند، در نظام گزینش نیز باید این معادله رعایت شود.

وی افزود: دستگاه قضائی دنیا پر از ظلم و جنایت است اما دستگاه قضا در جمهوری اسلامی این گونه نیست البته میان قضات ما هم انسان‌های سالم و یا فاسد قرار دارند و وجود همان یک انسان فاسد هم آسیب‌زا و بد است.

وی با بیان اینکه مدیریت اجتماعی در نظام اسلامی یک امانت است، تصریح کرد: در روایات مختلف درباره اهمیت گزینش مسائلی همچون انتخاب افرادی قوی، امین، دارای صداقت، و خداترس تاکید شده است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه انسانی که از خدا بترسد هیچ وقت خیانت نخواهد کرد، گفت: داشتن توانمندی و امین بودن در مال و کار به ویژه در مدیریت مورد تاکید است از سوی دیگر یک مدیر باید به کشورش ایمان داشته و رازدار باشد و در عرصه‌ها و میادین کاری نیز صاحب ایده و اراده باشد تا جایی‌که هر روز برای ارتقا اداره و سازمان خود بکوشد و در عین حال هزینه‌ها را کاهش دهد و پاک دست و چشم پاک باشد.