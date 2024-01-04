بیانیه شورای هیات تبلیغات اسلامی مازندران درپی حادثه کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت شورای هیئات مذهبی استان ولایتمدار مازندران در پی به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه تروریستی استان کرمان آمده است: حادثه‌ی تروریستی اندوهبار و تلخ شهادت جمعی از مردم عزیزمان در مسیر گلزار شهدای کرمان در روز ولادت حضرت زهرا (س) و سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی همزمان با ترور ناجوانمردانه اخیر دو فرمانده دلاور محور مقاومت به دست تروریست‌های مزدور، قلب‌ها را متألم گرداند و بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان اسلام عزیز وملت ایران اسلامی را آشکار ساخت.

در ادامه آمده است: قطعاً شهادت سرافرازانه سیدرضی موسوی و شهید صالح العاروری و واقعه اخیر تروریستی کرمان، عزم ملت‌ها و گروه‌های مقاومت را در تداوم وارد کردن ضربات کاری‌تر از طوفان الاقصی دوچندان خواهد کرد و زوال رژیم جعلی را سرعت بیشتری خواهد داد که: اِنّا من المجرمین منتقمون.

همچنین تصریح شده است: دشمنان جمهوری اسلامی ایران بدانند که ما پیرو خط عاشوراییم و شهادت افتخار ماست و خون شهدای مظلوم حادثه تروریستی کرمان، دامن کثیف دشمن را خواهد گرفت و ملت ما را متحدتر و آن‌ها را رسواتر می‌کند.

شورای هیئات مذهبی استان لاله خیز مازندران ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی؛ این واقعه دردناک و جانسوز و این مصیبت عظیم را به ساحت مقدس امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و ملت شریف ایران بویژه استان کرمان وخانواده‌های معزز شهدای حمله تروریستی تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال برای شهدای گرامی همنشینی با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و برای مجروحان شفای عاجل مسألت داریم.