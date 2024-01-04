به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح دفتر خبرگزاری بسیج و گروه تلویزیونی سپاه امام رضا (ع) در مشهد اظهار کرد: امروز مردان ما در میدان‌های رزمی، دفاعی و امنیتی کاری کردند که دنیا به قدرت آنان اعتراف دارد، اما در حوزه رسانه نیاز جدی است تا در این جنگ شناختی، رسانه‌ای و عملیات روانی مانع به انحراف کشیدن جوانان عزیزمان باشیم و رسانه‌ها هم صادقانه و از سر دلسوزی قوت و ضعف‌ها را بیان کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: در فضای مجازی دشمن توانمند و بزرگ جلوه داده شده و نمونه آن رشد بادکنکی است که صهیونیست‌ها در فضای مجازی به عنوان یک رژیم شکست ناپذیر برای خود ساخته اند، اما خدا آنها را رسوا، خوار و ذلیل می‌کند.

وی ادامه داد: امروز صهیونیست‌ها در فضای حقیقی در عرصه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، رسانه و به ویژه حوزه حساس اقتصادی، توأمان شکست مفتضحانه ای خورده اند، همچنانکه شاهد عملیات بزرگ غرور آفرین طوفان الاقصی در سرزمین قدس بودیم.

شریف با بیان اینکه مکتب حاج قاسم سلیمانی همان مکتب حضرت فاطمه (س) و سلاله پاکش امام خمینی (ره) است، افزود: مردم و جوانان کشور در دوران انقلاب و دفاع مقدس، ایثارگرانه پای کار انقلاب و نظام مقدس اسلامی بوده و هستند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: باید تلاش کرد تا فضای جامعه به گونه‌ای باشد که فرهنگ دفاع مقدس به معنای واقعی کلمه در جامعه جاری شود، فضایی که همه تلاش می‌کنند، خودشان نباشند تا نظام اسلامی پابرجا و آرمانهای انقلاب پیش برود.

وی تاکید کرد: اگر همان خمیر مایه اصلی و همان بذل و بخشش عمومی در فضای کشور حاکم شود، در گام دوم انقلاب همانند گام اول، توفیقات زیادی حاصل خواهد شد.

شریف ادامه داد: به برکت رهنمودهای داهیانه امامین انقلاب از ابتدای این نهضت تا امروز که در آستانه گام دوم انقلاب قرار داریم، با روحیه ایثار و شهادت دشمنان نتوانسته اند به ما ضربه‌ای بزنند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در فضای حقیقی بسیار قدرتمند هست، گفت: این اقتدار حاصل مجاهدت در فضای حقیقی به اعتبار قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی و پیامبر اعظم (ص) به عنوان آخرین فرستاده الهی، نه تنها برای مسلمانان بلکه برای جهانیان به واسطه داشته‌های حقیقی منحصر به فرد است.