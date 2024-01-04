اعزام نوجوانان و جوانان ووشوکار قمی به لیگ برتر جوانان کشور

جواد محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ووشوکاران قم روزهای جمعه ۱۵ دی ماه باید در ادامه مسابقات دور رفت لیگ برتر کشور مقابل نمایندگان هرمزگان و مازندران در تهران به میدان بروند.

رئیس هیات ووشو استان قم با اشاره به اینکه مسابقات در آکادمی ملی فدراسیون ووشو برگزار می‌شود بیان کرد: تیم ووشو جوانان استان قم در روز جمعه با تیم‌های نور مازندران و فولاد هرمزگان دیدار خواهد کرد.

وی ادامه داد: تیم قم ساعت ۱۴ به مصاف تیم نور مازندران می‌رود و در دومین دیدار خود از ساعت ۱۷:۳۰ برابر تیم فولاد هرمزگان صف آرایی خواهد کرد.

وی افزود: سرمربیگری تیم قم برعهده حامد سیاه مشته‌ای است و مرتضی خدابنده‌لو به عنوان مربی و رضا شاه‌محمدی و محمدمهدی رحیمی به‌عنوان سرپرست، تیم را همراهی می‌کنند.

رئیس هیات ووشو قم گفت: محمدمهدی سپهری، امیرعلی فتحیان، علیرضا عبداللهی و طاها برهمت ترکیب تیم تالوی ووشوکاران قم را تشکیل می‌دهند.

وی ابراز کرد: در نوجوانان و در وزن منفی ۴۸ امیرمحمد اکبری‌مقدم، در وزن منفی ۵۲ مانی حیدری و در وزن منفی ۵۶ شایان حسین‌زاده و یوسف عاصم‌آبادی برای قم مبارزه خواهند کرد.

وی ادامه داد: در ترکیب جوانان قم نیز در وزن منفی ۴۸ محمدمهدی یادگاری، در وزن منفی ۵۲ مهدی داداشی و محمدحسین شیرودغلامی، در وزن منفی ۵۶ علیرضا صبوری و امین گرجی، در وزن منفی ۶۰

سجاد آهنگریان و محمدحسن خدایاری، در وزن منفی ۶۵ ابوالفضل نصرتی، در وزن منفی ۷۰ فرزین خرمدل و کسری پارزرج‌آباد، در وزن منفی ۷۵ پویا ولی‌پور و جواد سعادتی و در وزن منفی ۸۰ ابوالفضل حداد و امیرعلی شیخی با حریفان مصاف خواهند کرد.