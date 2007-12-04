یک ماهیچه کوچک گردن علت انحراف میدان دید است

به گزارش خبرگزاری مهر، هنگامی که چشم ها روی یک شئ ثابت می ماند اگر سیگنالی در میدان دید ظاهر شود، یک انعکاس بدون شرط را برمی انگیزد که به خاطر آن توجه چشم ها منحرف می شود.

محققان مرکز ذهن و مغز دانشگاه اونتاریو غربی در کانادا، موفق شدند برای اولین بار این پدیده را مشاهده کنند.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله " Nature Neuroscience" منتشر کرده اند، با استفاده از تکنیک الکترومیوگرافی که امکان مشاهده و ثبت فعالیت الکتریکی ماهیچه های مورد نظر را دارد، انقباض یک ماهیچه کوچک را در چند میمون ارزیابی کردند. این ماهیچه که موجب چرخش سر می شود، obliquus capitis inferior (oci) نام دارد.

این جانوران نخستی در این آزمایش مجبور شده بودند که به نقطه ثابتی خیره شوند در حالی که سیگنال های نورانی از طرف موافق و مخالف میدان دید، بر چشم آنها می تابید.

در این آزمایش مشاهده شد که حتی اگر چشم ها روی نقطه هدف ثابت باقی می ماندند، در گردن این حیوانات یک انقباض ماهیچه ای به ثبت می رسید که این انقباض به سر یک تحریک جدید وارد می کرد.

همچنین، فعالیت الکتریکی این ماهیچه منطبق با فعالیت فضاهایی از مغز بود که حرکات چشم ها را بررسی کرده و اطلاعات مختلفی را که بین فضاهای بینایی و شنوایی مبادله می شوند، کنترل می کند.

به گفته این دانشمندان در این فضاهای مغزی نورون هایی هستند که حرکات چشم ها و سر را کنترل می کنند. این مکانیزم می تواند با دیگر فرایندهای ادراکی که در این فضاهای مغزی پردازش می شوند مرتبط باشند و این کشف می تواند در مطالعه روش های درمانی جدید برای بیماران متاثر از سکته مغزی و پارکینسون کاربردی باشد.