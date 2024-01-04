برگزاری ۲ دوره آموزشی توسط تبلیغات اسلامی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی قدرتی در سخنانی، اظهار داشت: آئین افتتاحیه دوره معرفت و مهارت‌افزایی هیئت‌ها و تشکل‌های دینی تحت عنوان «ماه» در این استان برگزار شد.

وی گفت: این دوره با حضور ۴۰ تشکل فعال و همچنین ۱۲۰ نفر از ارکان آنها شامل مسئول تشکل، امور بانوان، رسانه تشکل و همچنین امور تربیتی تشکل با حضور اساتید مجرب از مرکز کشور در شهرستان خرم‌آباد در حال برگزاری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری اولین دورهٔ استانی تربیت‌مدرس در حوزه جوانی با حضور فعالین این حوزه در استان خبر داد و گفت: این دوره آموزشی نیز به مدت دو روز در مرکز استان برگزار شده است.