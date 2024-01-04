برنامه سفر رییس جمهور به زنجان تغییر کرد/انتقال سفر به روز شنبه

محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار بود سفر ۲ روزه ر ییس جمهور به استان زنجان فردا آغاز شود منتهی با توجه به اتفاقات رخ داده یک سری تغییرات در برنامه سفر رخ داده است.

وی افزود: به احترام شهدای کرمان این دیدار مردمی به ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه شنبه موکول شد و مردم ولایتمدار استان زنجان بعد از راهپیمایی محکومیت جنایت تروریستی از میدان قائم به سمت مصلی زنجان حرکت خواهند کرد.

افشارچی افزود: رئیس جمهور روز شنبه در محل مصلی خاتم انبیا شهر زنجان در اجتماع مردم استان سخنرانی خواهند کرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه با توجه به تغییرات رخ داده رئیس جمهور از ساعت ۱۴ عصر در اجلاسیه حضور خواهند داشت، گفت: رئیس جمهور در این سفر به شهرستان‌ها سفر نخواهد کرد.