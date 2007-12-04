بازار مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس آغاز به کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، دراین بیانیه که توسط عبدالرحمن العطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس قرائت شد، آمده است : شورای همکاری خلیج فارس آغاز فعالیت بازار مشترک کشورهای حاشیه خلیج ( فارس) را از اول ژانویه 2008 اعلام می کند.

دراین بیانیه تاکید شد : بازار مشترک براین موضوع تاکید دارد که شهروندان هریک ازکشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با شهروندان دیگر اعضای این شورا مانند شهروندان کشور خود بدون آنکه هیچ فرقی بین آنان قائل شوند، در همه زمینه های اقتصادی معامله کنند.

ازسوی دیگر دربیانیه صادره از سوی قطر آمده است: شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس از پیشنهادهای مطرح شده احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران استقبال کرد.

درادامه این بیانیه همچنین تاکید شد: این پیشنهادها ازآنجایی که روابط حسن همجواری و احترام متقابل را تقویت می کند و در حمایت از ثبات منطقه نقش دارد، مورد بررسی قرار می گیرد.

بیست و هشتمین نشست سالانه سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روزگذشته در دوحه قطر کار خود را آغاز کرد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در مراسم افتتاحیه این نشست به ایراد سخن پرداخت، 12 موضوع را پیشنهاد کرد که از جمله آن همکاری امنیتی و اقتصادی این کشورها با ایران بود.