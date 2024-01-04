۱۰۳ نفر از زندانیان استان سمنان مشمول ارفاق قانونی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، محمد جعفر عبدالهی به مناسبت چهارمین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از ندامتگاهها بازدید کرد و ملاقات با ۳۱۷ زندانی را انجام داد و بیان کرد: در این بازدید ۴۰ مددجو آزاد و ۳۲۰ نفر بهره مند از ارفاقات قانونی شدند.
وی افزود: مسئولان قضائی به فراست و نیکی، شنونده درخواستهای زندانیان بوده و در حدود اختیارات قانونی، دستورات مقتضی را صادر کردند تا ضمن حفظ شأن و کرامت مددجویان، مشکلات مطروحه به قید تسریع رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: درمجموع طی سه روز گذشته ۴۰ زندانی از ندامتگاهها آزاد و ۳۲۰ نفر مشمول ارفاقات قانونی اعم از مرخصی، رأی باز، مرخصی منجر به آزادی و آزادی مشروط شدند که از این میزان ۲۹ نفر از بانوان محبوس از تأسیسات قانونی برخوردار شدند.
نظر شما