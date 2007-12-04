  استانها
  2. مرکزی
۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

آزمون نهایی مبلغان تبلیغات اسلامی استان مرکزی برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: آزمون نهایی مبلغان تبلیغات اسلامی استان مرکزی امروز در این اداره در اراک برگزار شد.

حجت السلام نعمت الله سرلکیان به خبرنگار مهر در اراک افزود: این آزمون با شرکت با شرکت بیش از یک صد مبلغ در موضوع‌های فن سخنوری و خطابه، نقش خانواده در نظام‌های اجتماعی و تربیت نسل جوان، جریان شناسی و آشنایی با مذاهب اسلامی، جریان‌های انحرافی، نحوه پاسخگویی به شبه‌های دینی و احکام جوانان برگزار شد.

وی برگزاری این دوره ها را با هدف ارتقا سطح علمی و دینی مبلغان خواهر و برادر عنوان و خاطر نشان کرد: این دوره‌های آموزشی در سایر شهرهای استان نیز جیریان دارد که در زمان مقرر آزمون پایانی انجام خواهد شد.

 

