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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۷

دولت میانمار بیش از 8500 زندانی را آزاد می کند

دولت میانمار بیش از 8500 زندانی را آزاد می کند

دولت نظامی میانمار با هدف نشان دادن حسن نیت خود به سازمان ملل متحد، با آزادی بیش از هشت هزار و 500 زندانی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رسانه های میانمار با انتشار این خبر اعلام کردند که این اقدام اولین قدم دولت در تهیه قانون اساسی این کشور به شمار می رود.

به گزارش رسانه های میانمار، هر چند دولت با آزادی هشت هزار و 585 زندانی موافقت کرده، اما هنوز معلوم نیست که آیا افرادی که قرار است آزاد شوند همان نفراتی هستند که در جریان اعتراض به دولت و برپایی تظاهرات بازداشت شده اند یا خیر. 

در همین رابطه "نیان وین" سخنگوی حزب "اتحادیه ملی دموکراسی" از حزهای مخالف دولت میانمارخبر از آغاز آزادی این زندانیان از صبح امروز داد اما بر این نکته تاکید کرد که این آزاد شدگان از افرادی که در جریان تظاهرات های اخیر بازداشت شده اند نیستند.

لازم به ذکر است که کشور میانمار از سال 1988 قانون اساسی مشخصی ندارد و پس از برگزاری تظاهرات های گسترده دراین کشور در ماه سپتامبر سال جاری که با دخالت پلیس همراه بود و در جریان آن دست کم 15 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند سازمان ملل متحد از دولت نظامی میانمار خواست تا دست به اصلاحات اساسی در این کشور بزند. 

کد مطلب 598574

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