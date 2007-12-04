فیلم سینمایی "استخوونای بابام" به سرقت رفت

مهدی مسگران در این باره به خبرنگار مهر گفت: "جمعه هفته گذشته نهم آذرماه تدوین فیلم توسط مهدی رضاداد کارگردان فیلم به پایان رسید و او پس از پایان کار دفتر را ترک کرد. فردای همان روز رایانه‌ای که نسخه تدوین شده روی آن ذخیره شده بود به سرقت رفت. این در حالی است که هیچ وسیله دیگری دزدیده نشده و سارق فقط سراغ رایانه رفته بود."

وی در ادامه افزود: "در حال حاضر اداره آگاهی نیروی انتظامی مشهد پیگیر ماجراست و دیگر نهادهای مرتبط از جمله اداره فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی نیز از کانال‌های خود مسئله سرقت فیلم "استخوونای بابام" یا "هدیه × 2" را پیگیری می‌کنند."

مسگران درباره انگیزه سرقت فیلم گفت: "قطعا انگیزه سارقان مالی نبوده، چرا که فیلم دارای شناسنامه و هویت است و نمی‌توان آن را به پول نزدیک کرد، ما مطمئنیم این کار نوعی تسویه حساب و دشمنی با پروژه است و هدف سارقان لطمه زدن به فیلم و عوامل آن بوده تا شرایطی مهیا شود که "استخوونای بابام" به جشنواره فیلم فجر نرسد."

دستیار کارگردان و برنامه‌ریز پروژه با اشاره به اینکه راش‌های اصلی فیلم موجود است گفت: "با توجه به اتفاق پیش آمده، در صورتی که پیدا کردن سارقان به طول بینجامد ما با توجه به در اختیار داشتن راش‌ها مجددا فیلم را تدوین خواهیم کرد. در حال حاضر هم موسیقی متن فیلم توسط حسن خرسند ساخته شده که قرار بود با پایان تدوین ضبط آن آغاز شود."

فیلم سینمایی "استخوونای بابام" با نام قبلی "هدیه × دو" به کارگردانی مهدی رضاداد به طریقه HD تصویربرداری شده و بازیگرانی چون داریوش ارجمند، اکبر عبدی، گوهر خیراندیش، رضا توکلی و ... در آن بازی دارند.