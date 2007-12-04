سرانه تولید محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی به 300 کیلوگرم رسید

به گزارش خبرنگار مهردر ارومیه، رحیم قربانی ظهر امروز در راس هیئتی از فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی در جریان بازدید از مسایل و مشکلات روستاهای مرزی ارومیه در دیداربا مردم بخش "انزل" از توابع ارومیه از افزایش بیش از یک میلیون تنی محصولات کشاورزی در سال جاری خبر داد و افزود: امسال با این افزایش، میزان تولید محصولات کشاورزی استان به 5/5 میلیون تن رسیده است که نوید بخش توسعه کشاورزی در استان است.

وی با اشاره به قابلیتهای استانی در بخش آب و خاک نیز اظهار داشت: این استان به دلیل برخورداری از آب و خاک مناسب برای کشاورزی به یکی از آبادترین استانهای کشور تبدیل شده است.

وی از کشاورزان و روستاییان خواست با تشکیل تعاونیهای مختلف و استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده و ایجاد صنایع کوچک در روستاها محصولات تولیدی خود را به صورت فرآوری شده به بازار عرضه کنند.

قربانی در ادامه از ساخت ‪ ۲۰‬سد مخزنی در استان خبر داد وافزود: با بهره برداری از این سدها مشکل آب زراعی و آشامیدنی شهری و روستایی استان حل خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین، توسعه استان در سالهای اخیر را بسیار چشمگیر توصیف کرد و گفت: به رغم توسعه استان در بخش‌های مختلف، در تامین آب زراعی و راه های روستایی هنوز نقص ‌هایی وجود دارد.

وی با اشاره به مشکل کمبود آب بخش " انزل " خاطرنشان کرد: با بهره ‌برداری از سدهای "زولا" در سلماس و "نازلو" در ارومیه و انتقال آب از این سدها به انزل مشکل کمبود آب این بخش رفع می شود.

در ادامه این دیدار بخشدار و جمعی از بزرگان این منطقه مشکلات موجود در بخش انزل را با استاندار ومسئولان همراه مطرح کردند و استاندار نیز برای حل این مسایل، قول مساعد داد.