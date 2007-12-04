گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا تایید گزارش اخیر البرادعی است

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در واکنش به گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا درباره ایران، با بیان اینکه موضوع اصل گزارش و انعکاس گزارش را باید از یکدیگر تفکیک کنیم، اظهارداشت: این گزارش گزارش با اهمیتی است آن هم از یک نهادی به نام شورای اطلاعات ملی آمریکا که در اصل هماهنگ کننده همه نهادهای اطلاعاتی آمریکا است .



وی افزود: از طرف دیگر اینکه 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا در کنار هم یک چنین گزارشی را بنویسند و این گزارش توسط شورای اطلاعات ملی آمریکا منتشر شود نشان از اهمیت این گزارش دارد.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: محتوای گزارش هم تاییدی است برسخنان جمهوری اسلامی در مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران یعنی در این گزارش تصریح شده که جمهوری اسلامی برنامه نظامی هسته ای ندارد و این در اصل تائیدی بر گزارش اخیر آقای البرادعی و ضرورت حل و فصل مسائل بین ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای است.

جلالی درباره چگونگی انتشار این گزارش نیز گفت: اگر چه این گزارش مدتی قبل در اختیار تیم کاخ سفید قرار گرفته بود اما آنها این را منتشر نکردند . یک بخش از آن برمی گردد به مسائل امروز آمریکا و آن عبارت است از نوع رقابت های انتخاباتی که در ایالات متحده آمریکا و نقد جدی که نسبت به سیاست خارجی بوش وجود دارد.

وی ادامه داد: دموکرات ها در نهایت دیدند که یک بار جمهوری خواهان آنان را باطلاعات ناقص در دام عراق انداختند و هنوز نتوانسته اند از آن خارج شوند .

جلالی تاکید کرد: امروز هم که این گزارش منتشر شده شما می بینید که حجمی از فضای سیاسی در دنیا ایجاد شده است. روسها این گزارش را تائیدی بر سخنان خودشان گرفتند که از قبل هم آقای پوتین آن را مطرح کرده بود یا وزیر خارجه چین با خاویر سولانا و مسئولان آمریکا تماس گرفت و فرانسوی ها و انگلیسی ها با آن مواضع تند هم اکنون متوقف شدند و گفتند باید گزارش را مطالعه کنیم و بعد اظهار نظر کنیم.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آنچه که این گزارش می تواند نشان دهد این است که فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است و این حرف هم از دل یک نهاد اطلاعاتی و امنیتی کشوری بیرون می آید که آن کشور موافق این موضوع نیست و خواهان این است که جمهوری اسلامی را در منظر جهانیان به عنوان یک کشوری که می خواهد از انرژی هسته ای در مقاصد غیر صلح آمیز استفاده کند نشان دهد.

وی تصریح کرد: طبیعی است در چنین شرایطی بودن پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل همانند گذشته هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و ادامه کار باید در آژانس هسته ای پیگیری شود و در چارچوب قواعد آژانس و حتی به عنوان یک پرونده فوق العاده هم باید از دستور کار آژانس خارج شود و به عنوان یک پرونده عادی مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است، 16 سازمان اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا روز گذشته 12 آذر (3 دسامبر) ، در گزارش 100 صفحه ای خود به تمایل نداشتن کشورمان برای دستیابی به سلاح اتمی تاکید کردند که این گزارش تناقض آشکار با یک گزارش اطلاعاتی دارد که دو سال پیش منتشر شد که مدعی بود "ایران برای توسعه سلاح های هسته ای مصمم است."