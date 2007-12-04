جزئیات زمان برگزاری امتحانات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم اعلام شد

حجت الاسلام بهجت پور معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : هنوز زمان امتحانات پایه های 1 تا 6 مدارس علمیه کشور تعیین نشده و برنامه این آزمون در زمان مناسب به مدارس علمیه اعلام خواهد شد.



وی تاکید کرد: این موضوع یک روند عادی بوده و شایعات موجود در این زمینه تکذیب می شود.

برخی از سایتهای خبری روز گذشته از تاخیر در امتحانات پایه های 1 تا 6 حوزه های علمیه خبر داده بودند و از آن به عنوان مقدمه ای برای تغییرات گسترده آموزشی در مدارس علمیه زیر مجموعه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم یاد کرده بودند.