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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

در گفتگوی مهر با بهجت پور:

جزئیات زمان برگزاری امتحانات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم اعلام شد

جزئیات زمان برگزاری امتحانات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم اعلام شد

زمان امتحانات پایه های 1 تا 6 حوزه های علمیه برادران هنوز تعیین نشده و در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام بهجت پور معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : هنوز زمان امتحانات پایه های 1 تا 6 مدارس علمیه کشور تعیین  نشده و برنامه این آزمون در زمان مناسب به مدارس علمیه اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: این موضوع یک روند عادی بوده و شایعات موجود در این زمینه تکذیب می شود.

برخی از سایتهای خبری روز گذشته از تاخیر در امتحانات پایه های 1 تا 6 حوزه های علمیه خبر داده بودند و از آن به عنوان مقدمه ای برای تغییرات گسترده آموزشی در مدارس علمیه زیر مجموعه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم یاد کرده بودند.

کد مطلب 598595

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