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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

مرزبان:

توجه شهردار تهران به خواست هنرمندان قابل احترام است

توجه شهردار تهران به خواست هنرمندان قابل احترام است

هادی مرزبان اقدام شهردار تهران را در توجه به خواست هنرمندان برای جابجایی خروجی ایستگاه مترو تئاتر شهر و حفظ حرمت هنرمندان عملی قابل احترام دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هنرمند تئاتر و سینما درباره مسائل پیش‌آمده در روزهای اخیر برای جابجایی ایستگاه مترو تئاتر شهر به خبرنگار سما گفت: "تئاتر شهر تنها یک مکان فرهنگی نیست و میراث ملی کشور ما محسوب می‌شود و باید حریم آن حفظ شود."

مرزبان در ادامه افزود: "خروجی‌های مترو باید فاصله معقول تا این بنا داشته باشد تا حریم آن شکسته نشود. از سوی دیگر نباید احداث مترو هیچگونه خسارتی به ساختمان تئاتر شهر وارد کند که اگر این دو عامل مورد توجه قرار بگیرد و اعمال شود، مخالفتی برای احداث مترو در این مکان وجود نخواهد داشت."

کد مطلب 598597

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