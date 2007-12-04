تقدیر مصباح یزدی از عملکرد وزیر علوم در دو سال گذشته / کمبود 5 هزار استاد معارف در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، آیت الله مصباح یزدی در دیدار وزیر علوم و برخی معاونان وزارت علوم با وی با انتقاد از عدم پیشرفت قابل توجه در خصوص اسلامی شدن دانشگاهها گفت: در دوران گذشته و پیش از دولت نهم در جلسات اسلامی شدن دانشگاهها حتی نامی هم از اسلام برده نمی‌شد تا جایی که مقام معظم رهبری از وزیر علوم وقت، اسلامی شدن دانشگاهها را خواستار شدند ولی متأسفانه این امر محقق نشد.

رئیس مؤسسه آموزش پژوهش امام خمینی(ره) با بیان اینکه یکی از مسائل اساسی انقلاب، اسلامی شدن دانشگاههاست، گفت: از همان آغاز کار ستاد 6 نفره انقلاب فرهنگی مقرر شد کتابهای معارف برای تدریس در دانشگاهها را خود ستاد تهیه کند و استادش را حوزه تأمین کند اما درخصوص تربیت اساتید معارف هیچ تصمیمی گرفته نشد در نتیجه با کمبود 5 هزار استاد معارف در دانشگاهها مواجه هستیم.



وی با اشاره به پشتیبانی همه جانبه مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی (ره) از اسلامی شدن دانشگاهها گفت: زمانی که دولتی بخواهد در خصوص اسلامی شدن دانشگاهها گام بردارد به نظر می ‌رسد که راه خیلی روشنی در پیش دارد. چنانچه ما در اولین دیدار با رئیس جمهور دولت نهم آمادگی خود را در این خصوص به عنوان یک وظیفه شرعی اعلام کردیم و سعی می ‌کنیم همه توان خود را در انجام این مهم و همکاری با دولت به کار گیریم.



آیت‌ الله مصباح در بخش دیگری از سخنان خود توقع حل مشکلات کشور از سوی دولت در کوتاه مدت را امری محال توصیف کرد و گفت: مدیریت کلان کشور کار سنگینی است و معقولانه‌ ترین راه حل مشکلات اولویت بندی آنهاست و صد البته ملاک اولویت بندی نیز نقش عمده‌ای در حل مسائل ایفا می‌کند بدینگونه که اولویت‌ها بر اساس تفکر اسلامی انتخاب شود و انتخاب کنندگان نیز از متفکران و فرهیختگان مسلمان و معتقد باشند.



وی با تأکید بر سپردن امور اساسی به دست افراد مطمئن و معتقد اظهار داشت: در انتخاب پستهای کلیدی وسواس داشته باشید و سعی کنید یکی از کارهایتان انجام امور ماندگار باشد.