به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که خطاب به مردم آگاه و بیدار ایران منتشر شده، چنین آورده است: انتخابات هشتمین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در راه است. جمهوری اسلامی ایران با تلاش های ماندگار امام خمینی (ره) و با رهبری هوشمندانه حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) به رغم همه دشمنی ها و باوجود کاستی ها درموقعیت ممتازی در منطقه وجهان قرار دارد و به حول و قوه الهی، با عنایت به اهداف سند چشم انداز بیست ساله در موقعیت بالاتر و استثنایی تر نیز قرار خواهد گرفت.

بدین مناسبت لازم می دانیم نکاتی را یادآور شویم:

1- جبهه متحد اصولگرایان به عنوان مجموعه ای ریشه دار وهماره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مراحل مختلف انقلاب با توسل و تمسک به حبل الله و درک رهنمودهای امام (ره) و رهبر معظم انقلاب با تلاش برای در برگیری همه طیف های اصولگرایی در حال تجربه نوعی مدیریت جمعی جدید در جناح اصولگراست. ما اکنون که در سال خطیر اتحاد ملی وانسجام اسلامی به سر می بریم تمرین نوعی با هم بودن و همگرایی را به نمایش گذاشته ایم که در ادوار گذشته بی سابقه بوده است.

عقل جمعی اصولگرایان با بهره مندی از تجارب ارزشمند گذشته نهایتا برای همگرایی و هم افزایی توان ها به یک الگوی جدید همکاری سازنده رسید. الگویی که مورد توافق و استقبال اکثر طیف های اصولگرایی در سراسر کشور قرار گرفت.

اکنون اصولگرایان با این تفاهم در صحنه انتخابات مجلس هشتم بی ادعا، پر تلاش و مصمم یک ضلع از اصلاح رقابت را که امیدواریم برای پیشرفت و آبادانی مادی و معنوی کشرو سازنده و مثبت باشد تشکیل می دهند. این سازوکار مورد توافق اگر چه تلاش می کند همه اصولگرایان را همراه داشته باشد اما در هر حال مانع حضور دیگر اصولگرایان خارج از این ساختار نیست.

2- رشته اصلی پیوند اصولگرایان با خدا ومردم با محورهای زیر استحکام دارد:

- اسلام و آموزه های آن به عنوان راه سعادت وتعالی انسانها

- کار آمدی اسلامی در اداره جامعه

- نقش تعیین کننده مردم و آراء عمومی در تحقق نظام سیاسی کشور و مردم سالاری دینی

- مبانی واهداف جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی به ویژه اصل اول، دوم و سوم

- اصل مترقی ولایت فقیه به عنوان نماد عینی حاکمیت عدل و علم

- راه روشن امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و اندیشه ها و راهبردهای رهبر معظم انقلاب اسلامی

3- خط مشی ها و راهبردهای کلان اصولگرایان عبارتند از:

- عدالت خواهی در همه عرصه های فردی و اجتماعی و تلاش برای دستیابی به توسعه انسانی و پایدار و دانش محور

- تقویت آزادی، آزاد اندیشی و مبارزه با تصلب، تحجر و التقاط و گسترش آزادی های شهروندان در سپهر خصوصی و اجتماعی

- تحول گرایی و نوخواهی مستمر عقلانی در چارچوب مبانی مترقی اسلام و قانون اساسی و استفاده از روش ها وسازوکارهای جدید مبتنی بر اصول علمی وتجربی برای تضمین پویایی جامعه

- تاکید بر کرامت و منزلت انسان و پایبندی به حقوق شهروندی در عرصه های گوناگون و ضرورت تامین امنیت اجتماعی مردم

- اتکا به فرهنگ و هویت اسلامی ایران و ترویج خودباوری ملی با تاکید بر نقش و جایگاه برجسته روحانیان، دانشگاهیان، فرهنگیان وهنرمندان وسایر نخبگان کشور به عنوان فرهنگ سازان و هادیان جامعه

- اعتقاد و باور عمیق به امکان توسعه آبادانی و پیشرفت همه جانبه ایران با توجه به جایگاه منطقه ای و بین المللی آن در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله از طرق گوناگون با تکیه بر تولید علم و فن آوری نوین و دفاع ازدستاورد عالمان و دانشمندان ایران اسلامی وجهان

- اهتمام به تقویت روحیه همبستگی و اتحاد ملی برای گسترش اعتماد اجتماعی

- تلاش برای افزایش همراهی وخدمات بیشتر کارگزاران نظام نسبت به شهروندان

- مبارزه نظام مند و بی اغماض با مظاهر فقر، فساد و تبعیض و عوامل به وجود آورنده آن و قطع پیوند نامشروع کانون های قدرت و ثروت

- شایسته سالاری و قانون مداری در به کارگیری نیروها و مدیران و مقابله با تبارگرایی و سلطه روابط باندی در اداره کشور

- حمایت از قوای سه گانه به ویژه دولت اصولگرا با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب

- حمایت و به کارگیری مدیران دین باور، مردم گرا، برخوردار از روحیه خدمتگزاری، کارآمد و متخصص و دارای بینش نظامند و راهبردی جهت استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و فرصت ها

- گسترش فرهنگ نقد و پرسشگری و نظارت موثر بر اعمال دولتمردان و پاسخگویی مسئولانه و اقناعی آنان به افکار عمومی با تاکید بر نقش ویژه روشنگران و رسانه ها

- تلاش برای افزایش رفاه مردم و تولید علم و ثروت ملی و تامین اجتماعی از طریق استفاده بهینه از سرمایه های انسانی، مادی و معنوی کشور وحمایت از فعالیت های اقتصادی سالم و رفع موانع تولید و کوشش جهت تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی به همراه تامین امنیت سرمایه گذاری

- صداقت در گفتار، سلامت در عمل و پرهیز از رفاه طلبی و تجمل گرایی حاکمان و ضرورت ساده زیستی و پاکدستی

- گسترش نهضت خدمت رسانی صادقانه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور

- گسترش اخلاق و معنویت و مناسبات سالم اجتماعی و تحکیم مبانی خانواده با تاکید بر ارتقاء منزلت زنان در جامعه و نقش آفرینی جوانان

- تاکید بر اصول راهبردی، عزت، حکمت ومصلحت و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری در روابط خارجی

- تاکید بر آرامش و صلح جویی و استقبال از تعاملات سازنده وموثر جهانی، مقابله مدبرانه با جهانی سازی آمریکایی و تروریسم دولتی اسرائیل

- حمایت از تحکیم و توسعه روابط با جهان اسلام و آزادی قدس شریف و همگرایی و روابط مسالمت آمیز و متقابل با کشورهای همسایه

- اعتقاد به توسعه صلح عادلانه و امنیت جهانی و روابط صلح آمیز در سطح روابط بین الملل

4- اصولگرایان در طول دورانی که پس از جلب اعتماد مردم فهیم و مومن ایران توفیق خدمتگزاری را یافتند حرکت در جهت تامین مافع و امنیت ملی و رسیدگی به مطالبات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و به ویژه معیشتی مردم را وجهه همت خود قرار دادند و اقدامات ارزشمند بی سابقه و ماندگاری مانند بازگرداندن فضای آرامش وهمدلی به کشور، تلاش و خدمت صادقانه و شبانه روزی، احیای مجدد ارزش های انقلاب، ارتقای جایگاه بین المللی ایران، تحکیم روابطه دولت با مردم و زدودن فاصله ها و موانع این ارتباط، کاستن از تشریفات و تجمل گرایی، پیگیری مقوله عدالت، شجاعت و قاطعیت در حفظ و حراست از حقوق ملت، تحول گرایی و رها شدن از قید و بند ساختارهای قدیمی و افراد خاص و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های استکبار را به نمایش گذاشتند.

در عین حال می دانیم که تا رسیدن به آنچه مطلوب می دانیم فاصله زیادی داریم اما صادقانه اعلام می داریم همچنان به اصول پیش گفته معتقدیم و همه تلاش و توان خود را در این مسیر به کار گرفته و خواهیم گرفت.

5- اصولگرایان اکنون چینش جدید نیروهای مقبول، متعهد، متخصص، با تجربه، نیازمند آراء، نظرات و دیدگاه های همه کسانی هستیم که دل در گرو پیشرفت کشور و خدمت به مردم دارند. ما این رویکرد را ظرفیت سازی هدفمند برای حضور و مشارکت موثر می دانیم و از آن به طور جدی استقبال می کنیم.

جبهه متحد اصولگرایان امیدوار است به یاری خداوند و همراهی و همگامی خوب مردم عزیز که در چند انتخابات اخیر اقبال خود را نشان داده اند بار دیگر در میدان خدمتگزاری سرافراز و سربلند بیرون اید.

ما به زودی اهداف، برنامه ها و طرح های اصولگرایان برای حضور قانونمند در عرصه رقابت هشتمین دوره قانونگذاری را ارائه خواهیم کرد.