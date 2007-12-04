به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به همت گروه سیاست پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تألیف شده و از سه بخش مبانی تئوریک جامعهشناسی سیاسی، چیستی و مبانی نظری جامعهپذیری سیاسی و اختصاصات حکومت دینی در ارتباط با جامعهپذیری سیاسی تشکیل شده است.
بخش اول کتاب مؤلفههای جامعهپذیری سیاسی مبانی تئوریک جامعهشناسی سیاسی را در دو فصل جامعهشناسی در غرب بر پایه رویکرد مطالعاتی و ارکانی عمده جامعهشناسی سیاسی مورد بررسی قرار میدهد.
در بخش دوم کتاب به چیستی و مبانی نظری جامعهپذیری سیاسی در سه فصل نظریههای موجود جامعهپذیری سیاسی که بیشتر به نظریههای غرب و فیلسوفانی نظر افلاطون و ارسطو است، مبانی نظری جامعهپذیری سیاسی و آسیبشناسی جامعهپذیری سیاسی پرداخته شده است.
همچنین بخش سوم کتاب، اختصاصات حکومت دینی در ارتباط با جامعهپذیری سیاسی را در سه فصل: لزوم توجه حکومت و حاکمیت اسلامی به امر جامعهپذیری سیاسی، ویژگیهای جامعه و جامعه اسلامی و تأثیر آن بر فرآیند جامعهپذیری سیاسی، آسیبشناسی فرایند جامعهپذیری سیاسی در حکومت دینی مورد بحث و تحلیل قرار میدهد.
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