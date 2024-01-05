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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۴۹

امام جمعه خوشاب:

تمسخر مبانی دینی در فیلم‌های شبکه نمایش خانگی غیر قابل قبول است

تمسخر مبانی دینی در فیلم‌های شبکه نمایش خانگی غیر قابل قبول است

خوشاب- امام جمعه خوشاب گفت: تمسخر مبانی دینی و امر به معروف و نهی از منکر در فیلم‌های شبکه نمایش خانگی غیر قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی تیجانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه سلطان آباد مرکز شهرستان خوشاب با انتقاد از مسؤولان وزارت ارشاد اظهار کرد: این روزها فیلمی در شبکه نمایش خانگی وجود ندارد که به تمسخر دین، امر به معروف و نهی از منکر و زیر سوال بردن احکام‌اسلامی و حجاب اقدام نکرده باشد.

امام جمعه خوشاب با تاکید بر منصف بودن منتقدان دولت گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب کشور ایران ۱۰ سال در حوزه اقتصاد عقب افتاده است و تازه از رکود در حال خروج هستیم.

وی با اشاره به رشد اقتصادی ۵ درصدی در کشور اضافه کرد: ۸ درصد بیکاری در این دولت کاهش یافته است.

تیجانی با محکومیت جنایت تروریستی کرمان و عرض تسلیت به خانواده‌های شهدا با انتقاد از وزارت ارشاد برای صدور مجوز برخی از فیلم‌ها که عاملی برای غفلت از یاد خدا هستند و نمی‌توان آنها را در کنار خانواده تماشا کرد، افزود: مسؤولان وزارت ارشاد برای صدور مجوز فیلم‌ها یا فیلم‌ها را تماشا نمی‌کنند، یا غفلت می‌کنند و یا نمی‌توانند و نمی‌خواهند جلو اینگونه فیلم‌های شبکه نمایش خانگی را بگیرند.

امام جمعه خوشاب با اشاره به برخی از صحنه‌های تمسخر دین، امر به معروف و حجاب در بعضی از فیلم‌های شبکه خانگی اضافه کرد: در روزگاری اعتقاد داشتیم برخی از این فیلم‌ها ساخته شوند تا دست ریاکاران رو شود ولی با گذشت زمان کنترل از دست مسؤولان خارج شده و عاملی بر علیه دین شده است.

وی با اشاره به برخی دیگر از صحنه‌های فیلم‌های شبکه نمایش خانگی در تمسخر احکام دینی افزود: زنان با حجاب را در بسیاری از این فیلم‌ها امل و عقب افتاده معرفی و برخی زنان را بزک کرده و با آرایش‌ها و رفتارهای آن چنانی به جوانان این مرز و بوم نشان می‌دهند و توقع دارند بعضی از جوانان مشکلی نداشته باشند و پاک بمانند.

کد مطلب 5986037

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