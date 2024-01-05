به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی تیجانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه سلطان آباد مرکز شهرستان خوشاب با انتقاد از مسؤولان وزارت ارشاد اظهار کرد: این روزها فیلمی در شبکه نمایش خانگی وجود ندارد که به تمسخر دین، امر به معروف و نهی از منکر و زیر سوال بردن احکام‌اسلامی و حجاب اقدام نکرده باشد.

امام جمعه خوشاب با تاکید بر منصف بودن منتقدان دولت گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب کشور ایران ۱۰ سال در حوزه اقتصاد عقب افتاده است و تازه از رکود در حال خروج هستیم.

وی با اشاره به رشد اقتصادی ۵ درصدی در کشور اضافه کرد: ۸ درصد بیکاری در این دولت کاهش یافته است.

تیجانی با محکومیت جنایت تروریستی کرمان و عرض تسلیت به خانواده‌های شهدا با انتقاد از وزارت ارشاد برای صدور مجوز برخی از فیلم‌ها که عاملی برای غفلت از یاد خدا هستند و نمی‌توان آنها را در کنار خانواده تماشا کرد، افزود: مسؤولان وزارت ارشاد برای صدور مجوز فیلم‌ها یا فیلم‌ها را تماشا نمی‌کنند، یا غفلت می‌کنند و یا نمی‌توانند و نمی‌خواهند جلو اینگونه فیلم‌های شبکه نمایش خانگی را بگیرند.

امام جمعه خوشاب با اشاره به برخی از صحنه‌های تمسخر دین، امر به معروف و حجاب در بعضی از فیلم‌های شبکه خانگی اضافه کرد: در روزگاری اعتقاد داشتیم برخی از این فیلم‌ها ساخته شوند تا دست ریاکاران رو شود ولی با گذشت زمان کنترل از دست مسؤولان خارج شده و عاملی بر علیه دین شده است.

وی با اشاره به برخی دیگر از صحنه‌های فیلم‌های شبکه نمایش خانگی در تمسخر احکام دینی افزود: زنان با حجاب را در بسیاری از این فیلم‌ها امل و عقب افتاده معرفی و برخی زنان را بزک کرده و با آرایش‌ها و رفتارهای آن چنانی به جوانان این مرز و بوم نشان می‌دهند و توقع دارند بعضی از جوانان مشکلی نداشته باشند و پاک بمانند.