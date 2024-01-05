مردم خوزستان جنایت تروریستی کرمان را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی مردم خوزستان در محکومیت جنایت تروریستی کرمان که منجر به شهادت جمعی از هموطنان شده است، بعد از اقامه نماز جمعه از محل مصلاهای شهرستان‌ها در حال برگزاری است.

این مراسم در اهواز از مصلای امام خمینی ره در بلوار آیت الله بهبهانی به سمت چهارراه آبادان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، غیرت ما غیرت ایرانی است در رگ ما خون سلیمانی است، مسیر ما مسیر قرآنی استادامه راه سلیمانی است و نصرمن الله و فتح قریب سردادند و جنایت تروریستی کرمان را محکوم کردند.

در ۲ روز اخیر نیز تجمع‌های خودجوش در سراسر خوزستان با حضور پرشور مردم استان برای محکوم کردن جنایت تروریستی کرمان و همدردی با خانواده‌های شهیدان این حادثه برگزار شده است.