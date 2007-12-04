15 روستای هدف گردشگری در فارس شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا دژبد عصر امروز دردومین همایش روستاهای هدف گردشگری استان فارس افزود: در ابتدا 86روستا برای طرح شناسایی روستاهای هدف گردشگری انتخاب شده بودند اما در کمیته راهبردی بر اساس محدودیت های تعریف شده 15روستا از فارس انتخاب شد.

وی گفت: کاریان، سرمشهد، تنگ براغ، ده کهنه، قلات، کوهنجان، بند امیر، قنات ابراهیم،مهارلو، آتشکده ، چیدرزار،مارگون، دشتک و قصر یعقوب 15روستای شناسایی شده در فارس هستند.

دژبد خاطرنشان کرد: به رغم محدودیت های پیش رو 24روستای دارای ظرفیت های گردشگری در سطح استان شناسایی شده که در صورت امکان جزء طرح قرارگیرند.

در ادامه همایش حسین موسوی دهدار روستای هدف گردشگری گفت: مسئولان استان فارس در راستای اجرای این طرح باید نسبت به مطالبات و تقاضاهای مسئولان هر روستا توجه ویژه و خاص داشته باشند.

موسوی تاکید کرد: در اجرای طرح روستاهای هدف گردشگری تنها ایجاد توافق و همکاری های کاغذی کافی نیست بلکه باید مدیران استان نسبت به فراهم کردن خواسته های هر منطقه به صورت عملی اقدام کنند.