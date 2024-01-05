انتقام از عوامل تروریستی کرمان باید سخت و پشیمان کننده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عسگری ظهر جمعه در نماز جمعه شهر آبگرم اظهار کرد: این جنایتهای تروریستی هرگز باعث عقب نشینی ملت از آرمانها و شهدای خود نخواهد شد.
وی افزود: این مردم با این جنایتها که در طول انقلاب اسلامی نیز کم نبوده مقاومتر و استوارتر و بیش ازبیش عاشق شهادت ومجاهدت میشوند.
امام جمعه آبگرم بیان کرد: این جنایت نشانه قدرت واقتداردشمنان ما نیست بلکه نشانه استیصال و عجزآمریکای خبیث و اسرائیل کودک کش است.
وی عنوان کرد: دشمن با این کار نشان داد نه تنها از نام حاج قاسم سلیمانی، بلکه از زائران آن شهید بزرگوار نیز هراس دارد.
حجت الاسلام عسگری با بیان اینکه درخواست انتقام از عوامل اصلی این جنایت یک مطالبه عمومی است، عنوان کرد: این انتقام و مجازات باید سخت، عبرت انگیز و پشیمان کننده باشد.
وی در پایان با بیان اینکه انتقام سخت و انتقام اصلی اخراج آمریکا از منطقه است، یادآور شد: با شکست سیاستهای آمریکا در منطقه و در برابر گروههای مقاومت پیروزی نهایی نزدیک است.
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