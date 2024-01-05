جنایت کرمان ترس استکبار از «شهید» سلیمانی را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسقف اعظم گریگور چیف‌چیان در پیامی که به مناسبت شهادت زائران مزار سردار سلیمانی صادر کرده، آورده است: اقدام تروریستی در گلزار شهدای کرمان که در روز بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شرایطی که آحاد مردم جهت عرض ارادت به آن شهید والامقام اجتماع کرده بودند، اتفاق افتاد موجی از غم و اندوه را در دل‌های ما آوار کرد و سراسر ایران به سوگ نشست.

وی ادامه داده است: بی شک این اقدام اهریمنی با حمایت‌های استکبار جهانی و عوامل فریب خورده آنها صورت می‌گیرد و این همزمانی با قیام طوفان الاقصی که تحت تأثیر آموزه‌های آن سردار شهید انجام می‌پذیرد، بیانگر این موضوع است که ترس استکبار از شهید سلیمانی بیشتر از سردار سلیمانی است که اگر جز این بوده در مراسم بزرگداشت ایشان این اقدام صورت نمی‌گرفت.

اسقف اعظم خلیفه گری کل ارامنه آذربایجان افزوده است: اینجانب به همراه شورای خلیفه گری مجمع نمایندگان این اقدام تروریستی را به شدت محکوم و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های معزز شهدا، برای مجروحان آن حادثه آرزوی سلامتی دارم.

همچنین انجمن آشوریان ارومیه و حومه با صدور پیامی به مناسبت شهادت برخی از هموطنان در کرمان اظهار کرده است: بار دیگر دستان خون آلود دشمنان قسم خورده کشور عزیزمان ایران و نظام جمهوری اسلامی از آستین آدم کشان و خون خواران زمانه بیرون آمده و باعث به خاک و خون کشیدن جمعی از هموطنان عزیزمان شد که دل هر انسانی را به درد می‌آورد.