دیدار حجت الاسلام ری ‌شهری با مسوولان بعثه عراق

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، رئیس بعثه عراق در راس جمعی از علما و روحانیون این کشور دوشنبه شب با حضور در بعثه مقام معظم رهبری با نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی دیدار کردند.

حجت الاسلام محمد محمدی ری‌شهری در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سید باقر صدر ، گفت: در طول سال‌های گذشته ما همه ساله با برادران عراقی خود در موسم حج دیدار داشته ایم و از آلام و مشکلات آنان آگاه ‌شده ایم .

وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت و ملت عراق همواره خواستار عزت و سربلندی این کشور بوده است و امیدواریم باقی مشکلات مردم عراق که ناشی از تداوم حضور بیگانگان است ، پایان یابد و عراقی مردمی مستقل درکنار ایران و دیگر کشورها در صف امت اسلامی باشد.

نماینده ولی فقیه مهمترین موضوع در شرایط کنونی عراق را توطئه‌های پیچیده دشمنان اسلام، در ایجاد اختلاف میان مردم این کشور دانست و گفت: دشمنان در صددند با انواع دسیسه‌ ها، به اختلافات مذهبی و قومی در عراق دامن بزنند واگر مردم عراق متحد باشند، جای پایی برای بیگانگان باقی نخواهد ماند.

وی به نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: حضرت آیت ‌الله خامنه ‌ای با درایت و دور‌اندیشی حکیمانه، مهمترین توصیه به کارگزاران حج را تلاش برای تقویت انسجام اسلامی دانسته ‌اند و بر این اساس لازم است، در حج سال جاری، بیش از همیشه به نزدیکی امت اسلامی توجه شود.

حجت الاسلام ری شهری در پایان ابراز امیدواری کرد ،عراق متحد و یکپارچه الگویی برای جهان اسلام باشد و با کمک این الگو حاکمیت ارزش‌های اسلامی در جهان تحقق یابد و به تشکیل حکومت جهانی به رهبری حضرت مهدی (عج) منجر شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد تقی مولا رئیس بعثه عراق در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در بعثه مقام معظم رهبری و دیدار با نماینده ولی فقیه، گزارشی از برنامه‌ های بعثه عراق در حج و روند اعزام زائران این کشور ارائه کرد.

وی کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در اعزام زائران عراقی را به حج ، در دوران حکومت صدام یاد‌آور‌شد و گفت : برای مردم عراق نعمتی بزرگ است، که حکومت صدام به عنوان جلاد تاریخ پایان یافت.

وی با اشاره به تلاش بیگانگان برای تشکیل دولتی وابسته در عراق، مخالفت مردم و مرجعیت عراق را عامل ناکامی این سیاست دانست و گفت: امروز در عراق قانون اساسی مبتنی بر دین مبین اسلام نوشته شده و مردم نیز به آن رای داده اند.

رئیس بعثه عراق بقایای رژیم صدام و گروه‌های تکفیر را عامل بروز تروریسم در عراق عنوان کرد و افزود: تروریسم در عراق جایگاهی ندارد و برادران شیعه و سنی در کنار هم زندگی می‌کنند و هیچگاه جنگ و برادرکشی میان آنها نبوده است .

در این دیدار همچنین دکتر خالد المسعد رئیس جماعت علمای العراق با تقدیر از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد وحدت در جهان اسلام، گفت: تنها راه برای مبارزه با کسانی که به نام اسلام فعالیت‌های تروریستی می‌کنند، تحقق وحدت اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به موفقیت‌های دولت نوری مالکی در بهبود اوضاع عراق گفت : فتنه انگیزان در عراق رو به زوال هستند