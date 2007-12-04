به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، رحیم پورازغدی درهمایش دانشگاهیان در بعثه افزود: بیت‌الله الحرام محل آموزش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز برای کل بشر است که در ملکیت هیچ گروه، فرقه، ملّت و یا دولتی نیست و مراسم حج نباید در خدمت هیچ طبقه‌ای باشد.

وی با اشاره به شواهد قرآنی گفت: خانه کعبه نخستین خانه‌ای است که برای بشریت بنا شده و به تعبیر قرآن هُدیً لِلْعالَمینَ است یعنی برای تمامی بشریت نه فقط برای مسلمانان.

وی افزود: بیت‌الله الحرام مادر جامعه بشری است چرا که خداوند آن را امّ‌القری خوانده است؛ چرا که در روز دحوالارض نیز خشکی از کعبه شروع شد و در طوفان نوح نخستین مکانی که از آب بیرون آمد خانه خدا بود.

رحیم پورازغدی اسلام آمریکایی را مورد انتقاد قرار داده و گفت: پس از انقلاب اسلامی به برکت حضرت امام خمینی(ره) یک جنبش بیداری اسلامی شکل گرفت و با تعیین خط مشی و محورهای اساسی دین، اسلام ناب را از اسلام آمریکایی جدا کرد. این صف بندی دشمنان اسلامی را به شدت در موضع انفعال قرار داد. اما برخی از آن تعبیر به خصومت بین شیعه و سنی کردند در صورتی که شیعه و سنی در اصول و معارف اسلامی با هم اختلافی ندارند. ما با برادران اهل سنت اتحاد و به ایشان اعتماد داریم و خود را از ایشان جدا نمی‌دانیم. همچنان است که امروز انقلاب اسلامی قلب جهان اسلام است و برادران اهل سنت ما در همه جای جهان به آن علاقه‌مند هستند.

وی در پایان شیعیان و اهل سنت را به برادری بیشتر و تأکید بر مشترکات کلامی و عقیدتی فراخواند و ایشان را به حفظ وحدت و همدلی دعوت کرد.