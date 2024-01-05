تعداد شهدای حوادث تروریستی کرمان به ۸۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آخرین آمار تعداد شهدای کرمان به ۸۹ نفر رسیده است. شهادت برخی از مجروحان دلیل افزایش آمار است.

از ۸۹ شهید انفجارهای تروریستی ۵۳ نفر زن، ۳۶ نفر مرد و ۳۰ نفر زیر ۱۸ سال هستند؛ همچنین شهدای ۱۵ و زیر ۱۵ ساله ۲۳ نفر، افراد زیر ۱۵ سال ۲۰ نفر، افراد ۱۰ سال و زیر ۱۰ سال ۱۱ نفر، افراد زیر ۱۰ سال ۹ نفر و افراد زیر پنج سال ۲ نفر هستند.

شهدای ساکن شهرستان‌های غیر از مرکز استان کرمان اهل شهرستان‌های نَرماشیر، سیرجان، رفسنجان، زرند و بافت هستند. در شهرستان کرمان شهیدانی غیر از شهر کرمان در چترود و نیز راین نیز وجود دارند.