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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۴

کنسرت "سوز و ساز" در تالار وحدت

کنسرت گروه موسیقی "خنیا" به سرپرستی پری ملکی با عنوان "سوز و ساز" در روزهای 22 و 23 آذرماه در تالار وحدت برگزار می شود.

پری ملکی سرپرست گروه موسیقی خنیا با اعلام این خبر در گفتگو با مهر گفت : کنسرت گروه موسیقی خنیا در دو بخش برگزار می شود در بخش اول قطعاتی در دستگاه چهارگاه ،اصفهان و ماهور با آهنگسازی حمید بهروزی نیا و در قسمت دوم آثاری از آهنگسازان قدیمی چون مجید وفادار و نصرالله زرین پنجه اجرا می شود.

پری ملکی ،فاروق کسمایی،حمیرا ظاهری،نیما نیک طبخ و آوا ایوبی به عنوان همخوان و جلال امیر پورسعید نوازنده (رباب)،آوا ایوبی(بم تار)،پویا سرایی(سنتور) ، مسلم علیپور(کمانچه)،بامداد ملکی (تنبک) و نیما نیک طبخ (دف و دایره) از اعضای گروه موسیقی خنیا هستند.   

کد مطلب 598622

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