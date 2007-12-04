کنسرت "سوز و ساز" در تالار وحدت

پری ملکی سرپرست گروه موسیقی خنیا با اعلام این خبر در گفتگو با مهر گفت : کنسرت گروه موسیقی خنیا در دو بخش برگزار می شود در بخش اول قطعاتی در دستگاه چهارگاه ،اصفهان و ماهور با آهنگسازی حمید بهروزی نیا و در قسمت دوم آثاری از آهنگسازان قدیمی چون مجید وفادار و نصرالله زرین پنجه اجرا می شود.

پری ملکی ،فاروق کسمایی،حمیرا ظاهری،نیما نیک طبخ و آوا ایوبی به عنوان همخوان و جلال امیر پورسعید نوازنده (رباب)،آوا ایوبی(بم تار)،پویا سرایی(سنتور) ، مسلم علیپور(کمانچه)،بامداد ملکی (تنبک) و نیما نیک طبخ (دف و دایره) از اعضای گروه موسیقی خنیا هستند.