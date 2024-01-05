۳۰۶ نامزد از فیلتر هیات نظارت انتخابات استان مرکزی عبور کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نظری اظهار کرد: از مجموع ۵۲۴ پرونده نامزدهای ثبت نام شده، ۱۶۳ داوطلب از سوی هیأت نظارت استان مرکزی رد صلاحیت شدند.

وی افزود: همچنین ۱۵ نامزد واجد احراز شرایط نامزدی تشخیص داده نشدند و ۴۰ نامزد دیگر نیز انصراف دادند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: بر اساس قانون انتخابات کار رسیدگی به شکایت احتمالی داوطلبان رد صلاحیت شده در هیأت مرکزی نظارت به زودی آغاز می‌شود.

نظری بیان کرد: افرادی که به تعیین صلاحیت خود اعتراض دارند باید با مراجعه به فرمانداری حوزه انتخابیه مستندات لازم را به مراجع رسیدگی کننده، ارجاع دهند.

استان مرکزی با شش حوزه انتخابیه اصلی، هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.