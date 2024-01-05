به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد پیش از ظهر جمعه در نشست فرمانداران و بخشداران خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: اطلاع‌رسانی اقدامات مؤثر دولت در استان امیدآفرین است و بسترهای مشارکت حماسی مردم خراسان شمالی در انتخابات فراهم است.

استاندار خراسان شمالی افزود: تمام زیرساخت‌ها با روحیه همدلی و جهادی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و رقم خوردن برگ زرین دیگر در استان آماده است.

وی ضمن تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه در حوزه آب، به طرح‌های بزرگ انتقال آب‌های شمال خراسان شمالی به بجنورد و انتقال پساب بجنورد به پتروشیمی و همچنین تلاش در تکمیل دو سد بیدواز و گلمندره و انتقال آب پلنگ دره به بجنورد اشاره کرد و گفت: با دستور رییس جمهوری انتقال آب‌های شمال استان به مراکز شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفت که امیدواریم شروع عملیات اجرایی این طرح تا پایان سال خبر نویدبخشی دیگر برای مردم استان باشد.

وی در ادامه با اشاره به طرح انتقال پساب بجنورد به پتروشیمی خراسان گفت: این طرح با هزار و سیصد میلیارد تومان اعتبار یک ماه آینده در استان به بهره‌برداری خواهد رسید و با تأمین آب مصرفی پتروشیمی، امکان بهره‌برداری از آبخوان و هشت حلقه چاه مورد استفاده پتروشیمی برای مصرف آب شرب شهر بجنورد و پیشبرد پروژه انتقال آب از پلنگ دره به بجنورد فراهم می‌شود.

حسین‌نژاد در ادامه به امانتداری فرمانداران، بخشداران و استاندار در برگزاری انتخابات نیز اشاره کرد و بر آماده بودن مقدمات برای اجرای انتخاباتی سالم، پرشور و بدون سوگیری مجموعه مجریان انتخابات، تاکید کرد.