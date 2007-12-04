بهره برداری از مرحله دوم کارخانه تولید گلوکز شیرین در اشنویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، محمودی، مدیرعامل این کارخانه ظهر امروز در آیین بهره برداری از این طرح گفت: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 22 هزار مترمربع با زیر بنای سه هزار و 500 متر مربع با مشارکت یکی از بانک های استان با سرمایه گذاری اولیه 15 میلیارد ریال احداث شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از مرحله دوم این طرح، میزان تولید گلوکز روزانه از 10 هزار تن به 80 هزار تن افزایش یافت.

محمودی خاطرنشان کرد: برای اجرای این مرحله اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال از محل تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده و دو میلیارد و 700 میلیون ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

وی از احداث کارخانه تولید آرد ذرت با ظرفیت تولید 100 تن در روز در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و افزود: این کارخانه در حال حاضر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

محمودی ادامه داد: با بهره برداری از این واحد، علاوه بر رفع مشکل آرد ذرت برای کارخانه گلوکز اشنویه، مشکل کمبود آرد ذرت کارخانجات استانهای همجوار نیز رفع خواهد شد.