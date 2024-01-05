به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر جمعه‌شب در جمع مردم خارگ با تاکید بر مراقبت بر جنگ شناختی بعد از حمله تروریستی اظهار داشت: اجازه نمی‌دهیم نیروهای امنیتی را تضعیف جلوه بدهند و ما قدردان آنان خواهیم بود و لازمه این کار پیگیری اخبار از رسانه رسمی است.

وی افزود: عامل اصلی این جنایت جهان استکبار در رأس اسرائیل، آمریکا و انگلیس است که بیش از ۲۰۰ سال در منطقه غرب آسیا جنگ و خونریزی به راه انداخته‌اند.

امام جمعه خارگ با اشاره به تشکیل جبهه مقاومت بین‌المللی تصریح کرد: انتقام حتمی است اما بر اساس منطق عزت، حکمت و مصلحت انجام خواهد شد.

امام جمعه خارگ گفت: باتلاق خودساخته در جنگ افروزی در عراق، سوریه، یمن، لبنان، غزه، فلسطین و جنایت‌های بر علیه بشریت دامان مسببان آن را خواهد گرفت.