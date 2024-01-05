جزیره خارگ از سوابق درخشانی در حوزه فرهنگ و تمدن برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده جمعه شب در مراسم گرامیداشت هفته فرهنگی روز خارگ اظهار داشت: در بعد فرهنگ، جزیره خارگ با تمدن بسیار طلایی در پهنه گیتی دارای سابقه فرهنگی بوده و بعد از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان و ورود اسلام به ایران که مصادف با انحطاط امپراطوری روم و ظهور قرون وسطی در غرب است به عنوان مهد تمدن جهانی و خواستگاه فرهنگ، علوم، پیشرفت و توسعه جامعه بشری درخشیده است.

وی افزود: با توجه به نحوه تعامل و همزیستی اقوام و مذاهب مختلف در جزیره خارگ دنیا باید زندگی مسالمت‌آمیز را از فرهنگ و آداب و تمدن جزیره زیبای خارگ بیاموزد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: موزه‌ها به عنوان نمایشگاهی از داشته‌های تاریخی ٬ فرهنگی٬ هویتی و ادبی هر ملت اهمیت به سزایی در ترسیم چهره ملی و بین‌المللی و هویت آنها داشته و می‌توان از موزه به عنوان شناسنامه فرهنگی و تاریخی هر دیار یاد کرد و چشم‌انداز توسعه فرهنگی را پایه‌ریزی نمود.

دشتی زاده گفت: امروز میهن اسلامی ما با این پیشینه تاریخی به یک محور در صدور انقلاب اسلامی و تمدن فرهنگ اسلامی بدل شده و روز به روز شاهد شکوفایی علوم در منطقه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: جزیره خارگ بر اساس اسناد تاریخی از سوابق درخشانی در حوزه فرهنگ و تمدن برخوردار بوده و هست که نقش مردم محوری همواره بارز و چشم‌نواز بوده است و امروز با همدلی و هم افزایی مردم صبور این جزیره شاهد وحدت و یکپارچگی در بین همه اقوام و مجامع، دستگاه‌های اجرایی و مردم هستیم.