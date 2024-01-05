فضای مثبتی در توسعه صنعتی استان زنجان شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی شامگاه جمعه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در مراسم افتتاح شرکت زنجیره نساجی و پوشاک که با حضور وزیر صمت برگزار شد، از انجام سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیون دلاری در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: امروز فضای مثبتی در زمینه توسعه صنعتی استان شکل گرفته است.

وی با یادآوری اینکه ۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه نخست امسال محقق شده است، اظهار کرد: با توجه به این میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در استان، زنجان از این حیث جزو استان‌هایی است که در رتبه‌های بالا قرار دارد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه شاخص مبنای ما تولید ناخالص داخلی است، ادامه داد: خوشبختانه اگر بخواهیم این شاخص را مبنای رشد قرار دهیم، خواهیم دید که در این زمینه روند رو به رشدی را در استان داشته‌ایم.

افشارچی با بیان اینکه به دنبال احیای واحدهای صنعتی حتی در مقیاس کوچک هستیم، خاطرنشان کرد: با همین اقدامات و صرف کمترین انرژی برای احیای واحدهای کوچک صنعتی قادر خواهیم بود نرخ بیکاری در استان را حتی به زیر ۵ درصد برسانیم.

وی با اشاره به اینکه قادر خواهیم بود به هدف‌گذاری رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن دست یابیم، تصریح کرد: این هدف‌گذاری ۱۰.۹ درصد است که بی‌تردید با روندی که امروز در استان در پیش گرفته‌ایم، رسیدن به این هدف‌گذاری دور از ذهن نخواهد بود.

گفتنی است، شرکت زنجیره نساجی و پوشاک با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال راه‌اندازی و برای خرید تجهیزات این واحد نیز ۵۲ میلیون یورو ارز اختصاص یافته که ۳۱ میلیون یورو آن از محل صندوق توسعه ملی و مابقی از منابع سهام داران تامین شده است.