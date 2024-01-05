دشمن از تداوم مکتب حاج قاسم و دوستداران او هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عزیزی در مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهدای شهرستان بهاباد در ورزشگاه روستای کویجان بخش آسفیچ بهاباد با بیان اینکه تکلیف و انتقام سخت ما باید در انتخابات معلوم شود، اظهار کرد: تکلیف ما این است که گول حرف‌های دشمن را نخوریم و باید در عرصه انتخابات به جد وارد شده و هرچه مشارکت بیشتر شود، انتخابات با شکوه‌تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در صورت مشارکت پایین در انتخابات، مجلس ضعیفی خواهیم داشت، گفت: باید زمینه حضور و مشارکت جوانان به ویژه رای اولی‌ها در انتخابات فراهم شود، مشارکت این قشر جامعه در فرایند انتخابات می‌تواند تاثیر مثبتی بر تصمیمات کلان داشته باشد.

معاون استاندار یزد با اشاره به اینکه وظیفه آحاد مردم حضور در انتخابات در روز یازدهم اسفندماه و دعوت دیگران به مشارکت حداکثری در پای صندوق‌های رای است، افزود: ما در قبال خون شهدا موظف هستیم و باید پاسخگو باشیم و خالی کردن صحنه انتخابات و صحنه‌های انقلاب اشتباه محض است.

عزیزی دربخش دیگری از سخنان خود از ولایتمداری مردم شهرستان بهاباد سخن گفت و افزود: شما مردم همیشه در صحنه بهاباد در استان معروف به ولایتمداری هستید و سردار سلیمانی نیز سرباز ولایت بود.

وی با بیان اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه برجسته‌ای از تربیت شدگان اسلام ناب و مکتب امام راحل بود که همه عمر خود را در راه جهاد الهی گذرانید، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در چهارمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی نشان داد که حاج قاسم در دل‌های مردم جا دارد.

عزیزی با بیان اینکه به قول حاج قاسم ما ملت شهادت هستیم و از شهادت هراسی نداریم، گفت: البته دشمن به این نکته توجه ندارد که مکتب ما با شهادت عجین است و منتهای آرزوی ما شهادت در این مسیر مقدس است.