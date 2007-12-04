هیئت نظارت به دنبال مچ گیری نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، نصرت ‌الله لطفی پیش از ظهر امروز در همایش هیئتهای نظارت استان مرکزی در اراک افزود: انتخابات فصل مهمی در جمهوری اسلامی و بین مردم است که برگزاری هر چه بهتر آن با همکاری همه دستگاهها و ارگان های ذیربط امکان پذیر است.

وی در ادامه با اشاره به بحثهایی پیرامون انتخابات رایانه ای در کشور گفت: تا کنون هیچ نرم افزاری از سوی وزارت کشوربه شورای نگهبان مبنی بر برگزاری انتخابات رایانه‌ای ارائه نشده است.

لطفی اضافه کرد: آرای مردم بسیار مهم و ارزشمند است بنابراین باید نرم افزاری تهیه شود که دقت، سرعت و نظارت را به همراه هم داشته باشد.

وی‌ گفت: براساس قانون و مصوبه مجلس شورای تائید برگزاری انتخابات به‌ صورت رایانه‌ای بر عهده شورای نگهبان است.

لطفی در ادامه با اشاره بروز تبلیغات زودهنگام در انتخابات آن را به عنوان یک پدیده نامبارک در انتخابات کشور خواند و اضافه کرد: این پدیده تطمیع و سوء استفاده از بیت المال را نیز به‌همراه دارد که مردم شهید پرور و مسئولان دستگاهها مراقب این گونه حرکتها باشند .

مدیرکل نظارت واموراستانهای شورای نگهبان در ادامه با توجه به حساسیت ویژه دوره هشتم گفت: دشمنان انقلاب آماده شده اند و تا کنون برای انجام تبلیغات سوء خود ‪ ۱۰۷ ‬ میلیون دلار اعتبار اختصاص داده اند .

لطفی با تاکید بر اینکه امروز دشمن ناکام از تهاجم نظامی، نخریب، تحریم و توطئه به ‌طرح براندازی از دورن متوسل شده است اضافه کرد: هوشیاری مردم و برگزار کنندگان انتخابات این توطئه دشمن را خنثی می کند .

وی ناظران شورای نگهبان امانت داران مردم خواند و در ادامه افزود: تا کنون هیچ آمار قطعی از واجدین شرایط در کشور وجود ندارد و آمارهای ارائه شده قابل استناد نیست .

لطفی در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد یک جانبه رسانه ملی مبنی بر نقض بی‌طرفی در انتخابات با پخش مصاحبه معاون وزیر کشور برای برگزاری رایانه‌ای انتخابات انتقاد کرد .

رئیس هیئت نظارت برهشتمین دوره ‌انتخابات مجلس دراستان مرکزی و سرپرست دفتر هیئت نظارت بر انتخابات استان نیز در این همایش گفت: در بحث فرهنگ‌سازی انتخاب اصلح رسانه‌ها و روحانیان به ویژه امامان جمعه نقش کلیدی دارند .