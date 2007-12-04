طرح برف روبی زمستان توسط 793 راهدار خراسان رضوی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید آیت الله هاشمی نسب ظهر امروز در همایش یک روزه مدیران راه و ترابری شهرستانهای استان خراسان رضوی افزود: 72 اکیپ راهداری زمستانی برای باز نگه داشتن راه های استان، عزم جدی این اداره را نشان می دهد.

مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی اظهار داشت: امسال 793 نفر از پرسنل اداره کل با 456 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین، عملیات برف روبی زمستانی را انجام می دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این افراد در 56 نقطه برف گیر در راه های استان مستقر خواهند شد.

هاشمی نسب در ادامه جلسه از روسای ادارات شهرستانها خواست از هم اکنون برنامه کاری خود را برای سال 87 با توجه به ضرورت ها و نیازهای شهرستان تدوین کنند.

وی تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهیه و ارائه آمار دقیق از فعالیتها به مردم و دستگاه های ذیربط، توجه به دستور العمل ارتقای شغلی کارکنان را از برنامه های آینده ادارات راه و ترابری خواند.

مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی با اشاره به وجود برخی کمبودها در کشور عنوان کرد: کار اجرایی در هر جایی با مشکلاتی همراه است و هنر مدیر آن است که بتواند برنامه ها را با وجود مشکلات پیش برد و در واقع بر مشکلات مدیریت کند.

وی ادامه داد: کمبود سیمان یکی از مشکلات عمده پروژه های راه سازی است که باید از هم اکنون تمهیدات لازم برای پروژه های سال آینده اندیشیده شود.

هاشمی نسب در عین حال از تصویب مجوز واردات سیمان به عنوان یک راهکار مثبت برای حل این مشکل یاد کرد.

رئیس شورای هماهنگی حمل و نقل استان خراسان رضوی با اشاره به تهیه چارت جدید وزارت راه و ترابری، از ارائه پیشنهاد تبدیل اداره کل راه و ترابری به سازمان خبر داد.