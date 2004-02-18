ايران و اندونزي به سوي سرمايه گذاري مشترك گام بر مي دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر انتظاري معاون اتاق در امور بين الملل در اين نشست مشترك اعلام كرد: ما باور داريم كه تجارت دو طرفه است و در اين راستا اتاق ايران شناسايي و تبادل هيات هاي تجاري را بهترين راه همكاري مي داند.

وي افزود: ايران و اندونزي مي توانند سرمايه گذاري مشترك و بلند مدت در زمينه مواد معدني، شيلات، فولاد، مواد پتروشيمي و بسته بندي لوازم يدكي اتومبيل و حمل و نقل داشته باشند.

انتظاري گفت: ايران و اندونزي به عنوان دو كشور مسلمان و با جمعيت ، مي توانند گام هاي مهمي در توسعه مشترك بردارند.

وي بازار IT ، نرم افزار و سخت افزار كامپيوتري را نيز از زمينه هاي بسيار مهم همكاري با اندونزي ذكر كرد و گفت: اتاق بازرگاني ايران براي افزايش سرمايه گذاري مشترك گام هاي اساسي برداشته و علاقه مند است فهرست شركت هاي ايراني را در اختيار تجار و بازرگانان اندونزي قرار دهد.

وي در ادامه گفت: فرصت هاي بسياري براي همكاري با اندونزي وجود دارد كه به دليل زياد بودن اين فرصتها شايد تمامي آن به ذهنم نرسد اما چوب نيز از ديگر زمينه هاي مهم همكاري بين دو كشور است.

وي سرمايه گذاري مشترك را يك نوع ازدواج موفق دانست و گفت: براي ازدواج تفاهم مهمترين شرط است و سرمايه گذاري مشترك بين دو كشور همانند آن است و كشورها بايد به هم اعتماد داشته باشند.

وي در پايان از دو كشور مسلمان ايران و اندونزي خواست تا در روابط بانكي نيز همكاري نزديك داشته باشند و براي باز كردن L.C به كشور ثالث مراجعه نكنند. در ادامه نشست طرفهاي اندونزي و ايراني رو در رو براي تبادل اطلاعات و شناسايي طرف هاي تجاري خود مذاكره كردند.