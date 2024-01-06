نایب قهرمانی انقلاب قم در لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور

علی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور در حالی شامگاه جمعه ۱۵ دیماه در تهران خاتمه یافت که تیم انقلاب قم به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

رئیس هیات بدمینتون استان قم افزود: تیم بدمینتون بانوان انقلاب قم در دیدار هفته پایانی میهمان آتش نشانی تهران بود که با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد.

وی بیان کرد: آیدا عنایتی تنها بازیکن تیم انقلاب قم بود که حریف خود را برابر آتش نشانی تهران شکست داد.

وی ادامه داد: تیم آتش نشانی تهران در پایان مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور قهرمان رقابت‌ها شد و تیم بانوان انقلاب قم در نخستین سال حضور در این لیگ به مقام نایب قهرمانی رسید.

رئیس هیات بدمینتون استان قم ابراز کرد: تیم‌های شهرداری شاهرود و شهید فخار مشهد هم در لیگ برتر بدمینتون بانوان به ترتیب سوم و چهارم شدند.

فرجی هم چنین نتیجه مسابقات آتش نشانی تهران و انقلاب قم در هفته پایانی لیگ برتر بدمینتون بانوان را به شرح زیر عنوان کرد:

یک نفره اول: یگانه کرمانی (انقلاب قم) ۱ - نسیم صفایی (آتش نشانی تهران) ۲

یک نفره دوم: کیانا هاشمی (انقلاب قم) صفر - رومینا تاجیک (آتش نشانی تهران) ۲

۲ نفره اول: آیدا عنایتی و یگانه کرمانی (انقلاب قم) صفر - رومینا تاجیک و پریا اسکندری (آتش نشانی تهران) ۲

۲ نفره دوم: دینا بهرامی و فاطمه سادات خادمی (فرهمند قم) صفر - هاله همدانچی و نسیم صفایی (آتش نشانی تهران) ۲

یک نفره سوم: آیدا عنایتی (انقلاب قم) ۲

-مبینا ندائی (آتش نشانی تهران) ۱