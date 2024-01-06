۵۰ درصد داوطلبان استان بوشهر تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه استان بوشهر اظهار داشت: طی روزهای جمعه و شنبه نتیجه تأیید صلاحیت‌ها از طریق فرمانداری‌های مراکز حوزه‌های انتخابیه به داوطلبان اعلام شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به تأیید صلاحیت ۵۰ درصد داوطلبان تصریح کرد: براساس آنچه که هیئت نظارت اعلام کرده، در سطح استان بوشهر از تعداد ۲۴۳ نفر که در این هیئت مورد بررسی قرار گرفتند، ۱۲۲ نفر تأیید صلاحیت شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عنوان کرد: ۸۳ نفر نیز صلاحیتشان تأیید نشده که حدود ۳۴ درصد از مجموع داوطلبین در سطح استان بوشهر را به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: علاوه بر این ۲۷ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشده که ۱۱ درصد را شامل می‌شوند که ۲ نفر انصراف و ۹ نفر عدم شرایط ثبت نام داشته‌اند که ۵ درصد می‌باشد.

پورات به تشریح شرایط در چهار حوزه انتخابیه پرداخت و گفت: در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم کل ثبت نام ۹۳ نفر و انصراف و عدم اعتراض ۱۰ نفر بوده اند.

وی با ذکر این نکته که پرونده ثبت نام ۸۳ نفر از داوطلبان در هیأت نظارت استان رسیدگی شد، ادامه داد: تأیید ۴۱ نفر، عدم تأیید ۲۸ نفر، عدم احراز ۱۱ نفر، ۱ نفر انصراف و ۲ نفر عدم شرایط ثبت نام در نتایج اعلام شده از هیأت نظارت برای حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در مورد حوزه انتخابیه دشتستان گفت: ثبت نام نهایی در این حوزه انتخابیه ۴۹ نفر و انصراف و عدم اعتراض ۴ نفر بوده است.

پورات افزود: نتیجه بررسی هیأت نظارت برای ۴۵ نفر شامل تأیید ۲۲ نفر، عدم تأیید ۱۵ نفر، عدم احراز ۵ نفر و ۳ نفر عدم شرایط ثبت نام بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر، آمار ثبت نام نهایی در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان را ۵۲ نفر اعلام کرد و گفت: در این حوزه انتخابیه انصراف و عدم اعتراض ۳ نفر بوده است و نتایج بررسی‌های هیأت نظارت استان از پرونده‌های ۴۹ نفر متقاضی در این حوزه، تأیید ۲۵ نفر، عدم تأیید ۲۱ نفر و عدم احراز ۳ نفر اعلام شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر ادامه داد: در حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه، کل ثبت نام نهایی ۷۰ نفر و انصراف و عدم اعتراض ۴ نفر بوده است.

وی بیان کرد: نتایج بررسی هیأت نظارت استان در مورد ۶۶ نفر، تأیید ۳۴ نفر، عدم تأیید ۱۹ نفر، عدم احراز ۸ نفر، ۱ نفر انصراف و ۴ نفر عدم شرایط ثبت نام بوده است.

پورات خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه افرادی که عدم تأیید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت دریافت کردند، از روز یکشنبه ۱۷ دی ماه تا سه‌شنبه ۱۹ دی ماه فرصت دارند به صورت غیر حضوری در سامانه شورای نگهبان مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار کرد: لازم به ذکر است که تعداد افراد تأیید صلاحیت شده این دوره نسبت به دوره انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.