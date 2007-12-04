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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۸

کاربردی کردن آموزش ها مهمترین الویت دانشکده خبر است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده خبر تهران از کاربردی کردن آموزش ها و رفع معضل مسئله محوری به عنوان رویکردهای اساسی دانشکده خبر یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده ظهر امروز در نشستی خبری افزود: سعی می شود در این دانشکده به کارگاه ها و تلفیق عمل و تئوری پرداخته شود.

وی خاطرنشان کرد: در این دانشکده علاوه بر آموزش های خبرنگاری مکتوب، به خبرنگاری رادیو و تلویزیونی و الکترونیکی نیز پرداخته و نسبت به توسعه این نوع آموزش اقدام می شود.

رئیس دانشکده خبر تهران با بیان اینکه دانشکده خبر شیراز نیز برای ترم آتی دانشجومی پذیرد افزود: این دانشکده با برنامه ریزی های صورت گرفته باید قطب آموزش های خبرنگاری رادیو، تلویزیونی و الکترونیکی جنوب کشور باشد.

احمد زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در حال حاضر دانشکده های خبر درسطح تهران، شیراز و اردبیل شعبه فعال داشته و در مشهد، زاهدان، یزد، اهواز و کرمانشاه نیز در آینده ای نزدیک شعبه های این دانشکده احداث می شود.

در ادامه این نشست، معاون آموزش و پژوهشی دانشکده خبر تهران از وجود 520 دانشجو و 260 فارغ التحصیل در سطح این دانشکده خبر داد.

مهری رفعتی ادامه داد: این دانشکده در مقاطع کارشناسی و کاردانی دانشجو می پذیرد ضمن اینکه راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد این دانشکده نیز در نوبت شورای عالی برنامه ریزی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: دانشکده خبر شیراز نیز برای ترم آتی 50 دانشجو می پذیرد که 25 نفر از این تعداد را شاغلین تشکیل می دهند.

کد مطلب 598650

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