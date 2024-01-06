رشد اقتصادی مازندران با برنامه اقتصاد دریامحور ۲ برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح شنبه در جلسه اقتصاد دریامحور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور در ۹ بند توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در استان مازندران رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شد که براساس این سیاست‌ها باید دو برابر شود.

وی ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری در سواحل، توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری با کشورهای مختلف، افزایش سهم کشور در حمل ونقل دریایی و ترکیبی از جمله بندهای اقتصاد دریامحور ذکر کرد.

وی با عنوان اینکه همه دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دریامحور برای اجرای سیاست‌ها باید دخیل شوند، تصریح کرد: طرح‌های مطالعاتی اقتصاد دریامحور از سوی دانشگاه نوشیروانی در استان در دست اقدام است.

فتح الله پور ادامه داد: تدوین سند جامع دریامحور، آماده سازی پایگاه داده اقتصاد دریامحور در استان مازندران از جمله اقدامات برای تحقق سیاست‌ها به شمار می‌رود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به ضعف‌هایی که در زمینه آمار و اطلاعات وجود دارد، گفت: تشکیل بنگاه‌های تخصصی ذیل طرح‌های اقتصاد دریامحور از دیگر برنامه‌ها است.