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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران:

رشد اقتصادی مازندران با برنامه اقتصاد دریامحور ۲ برابر می شود

رشد اقتصادی مازندران با برنامه اقتصاد دریامحور ۲ برابر می شود

ساری- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به برنامه رشد هشت درصدی اقتصادی در استان گفت: رشد اقتصادی استان باتحقق برنامه های اقتصاد دریامحور ۲ برابر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح شنبه در جلسه اقتصاد دریامحور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور در ۹ بند توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در استان مازندران رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شد که براساس این سیاست‌ها باید دو برابر شود.

وی ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری در سواحل، توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری با کشورهای مختلف، افزایش سهم کشور در حمل ونقل دریایی و ترکیبی از جمله بندهای اقتصاد دریامحور ذکر کرد.

وی با عنوان اینکه همه دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دریامحور برای اجرای سیاست‌ها باید دخیل شوند، تصریح کرد: طرح‌های مطالعاتی اقتصاد دریامحور از سوی دانشگاه نوشیروانی در استان در دست اقدام است.

فتح الله پور ادامه داد: تدوین سند جامع دریامحور، آماده سازی پایگاه داده اقتصاد دریامحور در استان مازندران از جمله اقدامات برای تحقق سیاست‌ها به شمار می‌رود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به ضعف‌هایی که در زمینه آمار و اطلاعات وجود دارد، گفت: تشکیل بنگاه‌های تخصصی ذیل طرح‌های اقتصاد دریامحور از دیگر برنامه‌ها است.

کد مطلب 5986525

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