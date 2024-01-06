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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

رئیس اداره میراث فرهنگی تویسرکان خبر داد؛

اجرای طرح توسعه آرامگاه حبقوق‌النبی در سال آینده

اجرای طرح توسعه آرامگاه حبقوق‌النبی در سال آینده

همدان-رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تویسرکان از اجرای طرح توسعه آرامگاه حبقوق‌النبی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

اسحاق ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح توسعه آرامگاه حبقوق النبی تاکنون دو فاز آن انجام شده است افزود: فاز صفر در سال ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بوعلی سینا انجام شده است و نقشه‌های فاز صفر تهیه شد و طرح کلاً تهیه و به تصویب رسیده است.

وی بیان کرد: نقشه‌های فاز یک توسط یک شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ با تأمین اعتباری که توسط وزارتخانه بود مطالعات آن انجام شده است و نقشه ها تهیه و مصوب شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان مطرح کرد: در حال حاضر به دنبال اجرای کار، کار فرما، اجرای طرح و نحوه کار هستیم و بحث اعتبار و هزینه برای ساخت فاز مدنظر است که باید به چه شکل صورت بگیرد که تصمیم گیرنده اصلی هیئت امنای و رئیس هیأت امنا که استاندار همدان هستند خواهد بود و در سال جدید این کار شروع خواهد شد و یک فاز آن شروع به کار خواهد کرد.

کد مطلب 5986534

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