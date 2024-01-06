اسحاق ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح توسعه آرامگاه حبقوق النبی تاکنون دو فاز آن انجام شده است افزود: فاز صفر در سال ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بوعلی سینا انجام شده است و نقشه‌های فاز صفر تهیه شد و طرح کلاً تهیه و به تصویب رسیده است.

وی بیان کرد: نقشه‌های فاز یک توسط یک شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ با تأمین اعتباری که توسط وزارتخانه بود مطالعات آن انجام شده است و نقشه ها تهیه و مصوب شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان مطرح کرد: در حال حاضر به دنبال اجرای کار، کار فرما، اجرای طرح و نحوه کار هستیم و بحث اعتبار و هزینه برای ساخت فاز مدنظر است که باید به چه شکل صورت بگیرد که تصمیم گیرنده اصلی هیئت امنای و رئیس هیأت امنا که استاندار همدان هستند خواهد بود و در سال جدید این کار شروع خواهد شد و یک فاز آن شروع به کار خواهد کرد.