طرح «همیاران آب» به عنوان یک تجربه موفق باید در کشور معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی صبح شنبه در دوره آموزشی طرح همیاران آب که با همکاری مشترک شرکت آب و فاضلاب مشهد و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: طرح همیاران آب به عنوان یک تجربه موفق باید در سطح کشور معرفی شود تا دیگر استان‌ها هم بتوانند از این تجربه استفاده کنند.

با اشاره به اهمیت آب به عنوان عنصر حیات بخش افزود: همه ما ارزش آب را می‌دانیم و با آن زندگی می‌کنیم و ارج نهادن به این مایه حیات در اعتقادات، باورها، ارزش‌های اجتماعی و حتی ادبیات ما قرار دارد.

وی گفت: با توجه به اقلیم کشور ما که در یک منطقه جغرافیایی خشک و نیمه خشک واقع شده، همواره چالش کمبود آب مطرح بوده که بخش زیادی از مدیریت مصرف آب به انجام امور فرهنگی در این زمینه مرتبط است.

محمدی خاطرنشان کرد: تنها راهی مؤثر جهت نهادینه سازی مدیریت آب و انرژی در جامعه، جریان فرهنگ سازی و آن هم از قشر دانش آموز دوره ابتدایی است.

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر همین اساس برنامه ریزی انجام شده در خصوص طرح همیاران آب که به ابتکار شرکت آب و فاضلاب مشهد و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی صورت گرفته اقدام کاملاً درست و به جایی است که با انجام آموزش‌های لازم به دبیران مقطع ابتدایی، مخاطب نهایی آن نیز به درستی شناسایی شده است.

وی ادامه داد: تجربه اقدامی که در مشهد آغاز شده را حتماً در سطح کشور منتقل خواهیم کرد چرا که اقدام بسیار مهم و تأثیرگذاری در حال انجام است.

محمدی ضمن تأکید بر استمرار طرح همیاران آب از شرکت آب و فاضلاب مشهد به دلیل داشتن دغدغه فرهنگی و همراه شدن با آموزش و پرورش و اقدامات انجام شده در راستای فرهنگ سازی، قدردانی کرد.

سازگاری با اقلیم خشک و نهادینه سازی مدیریت مصرف در جامعه

در ادامه این مراسم، حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و پروژه‌های انجام شده جهت گذر از تابستان سال جاری، بر مقوله ترویج و فرهنگ سازی مدیریت مصرف بهینه آب تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: علیرغم پیش بینی‌های انجام شده، سال آبی جدید مشهد نیز با کاهش بارندگی آغاز شده و ما باید فرض بدبینانه ادامه دار شدن خشکسالی را جهت انجام پروژه‌ها برای سال آینده در نظر بگیریم.

وی افزود: برنامه ریزی و پروژه‌های متعددی جهت جبران بخشی از کسری آب مشهد در شرایط اوج مصرف صورت گرفته اما در نهایت یکی از مؤثرترین کار ویژه برای گذر از وضعیت بحرانی آب، سازگاری با اقلیم خشک و نهادینه سازی مدیریت مصرف در جامعه است.

گفتنی است در پایان این جلسه مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش از مرکز مهاب (تله متری، پایش تصویری و مدیریت هوشمند) شرکت آب و فاضلاب مشهد بازدید کرد؛ در این بازدید اطلاعات کلی درباره نحوه فعالیت در سه بخش مرکز مذکور شامل تله متری و مرکز هوشمند پایش تصویری تأسیسات، پایش تصویری حراست و مرکز CRM (سامانه ستاب) توسط مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ارائه شد.

همچنین طرح همیاران آب با مبادله تفاهم نامه بین شرکت آب و فاضلاب مشهد و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از سال گذشته آغاز شده که طی آن، معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مشهد توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد تحت آموزش‌های لازم در خصوص چگونگی صحبت با کودکان در خصوص اهمیت آب، بررسی علمی وضعیت آب در جهان، ایران، استان خراسان رضوی و مشهد، خشکسالی‌های اخیر و کاهش شدید منابع آب مشهد، تأثیر چشم گیر اصلاح الگوی مصرف بر میزان مصرف آب، تغییرات حجم مخازن آبخوان‌ها در طی زمان و … قرار می‌گیرند.