به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت کابل‌های برق شهری، دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با کار اطلاعاتی، یک سارق سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان با بیان اینکه متهم دارای هفت فقره سابقه کیفری است، بیان داشت: متهم در بازجویی‌های پلیس به ۱۱ فقره سرقت سیم برق اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: انتظاری که از مردم عزیز داریم این است که ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به ما اطلاع دهند.