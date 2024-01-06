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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

فرمانده انتظامی کنگان:

سارق سابقه‌دار سیم برق در کنگان دستگیر شد

سارق سابقه‌دار سیم برق در کنگان دستگیر شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان کنگان از دستگیری سارق سابقه دار کابل‌های برق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت کابل‌های برق شهری، دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با کار اطلاعاتی، یک سارق سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان با بیان اینکه متهم دارای هفت فقره سابقه کیفری است، بیان داشت: متهم در بازجویی‌های پلیس به ۱۱ فقره سرقت سیم برق اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: انتظاری که از مردم عزیز داریم این است که ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به ما اطلاع دهند.

کد مطلب 5986606

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      4 1
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      چرا دزد حیوانای مردم‌ میدزدن نمیگیرین اگرهم بگیری زود آزادشان می کنین تاکارشان ادامه بدن
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دستشو قطع کنید دیگه دزدی نکنه

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