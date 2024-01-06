به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر زنجان، در جریان آخرین وضعیت روند کاری این پروژه‌ها نیز قرار گرفت.

وزیر کشور در این سفر از پروژه کف‌سازی بازار تاریخی زنجان و معابر منتهی به بازار به مساحت کل پروژه ۲۸۸۶۰ مترمربع بازدید کرد. مساحت اجرا شده این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۵۰۰ مترمربع گزارش شد که این مساحت در سال گذشته و امسال ۲۲۳۵۸ مترمربع و نوع مصالح مصرفی نیز سنگ گرانیت و پیور بوده است.

همچنین از ۳۶ دستگاه مینی‌بوس شهری شهرداری زنجان در سفر یک روزه وزیر کشور رونمایی شد.

وحیدی در ادامه حضور خود در زنجان از پروژه بوستان هاشمی‌نژاد، یکی از پروژه‌های ویژه شهرداری زنجان در منطقه بی‌سیم به مساحت ۶۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع که شامل فضاهای فرهنگی، خدماتی، فضای باز، فضای سبز و … است، بازدید کرد.