تنش در دانشگاهها به حداقل رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد مهدی زاهدی در دیدار با آیت الله مصباح یزدی با ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی در دانشگاهها اظهار داشت: قبل از دولت نهم بعضی از جریانات سیاسی فضایی را ایجاد کرده بودند که در آن صحبت از دین و معنویت در کنار تحصیل بسیار مشکل بود اما اکنون شرایط به گونه ای است که دانشجویان دانشگاهها به دنبال مطالبات معنوی هستند.