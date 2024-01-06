مقاوم سازی ۶ هزار واحد مسکن روستایی در کردستان

سعید رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بحث مسکن روستایی، تا امروز ۵۶ هزار و ۱۵۱ واحد در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در مقابل هر گونه بلایای طبیعی مقاوم‌سازی شده است و این تعداد شامل ۴۵ درصد مسکن روستایی را تشکیل می‌دهد.

رسولی بیان کرد: تسهیلات مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و بازپرداخت آن ۲۰ ساله با کارمزد ۵ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: خبر خوب دیگر هم اینکه سالیانه ۴ هزار واحد در کردستان مقاوم سازی روستایی انجام می‌شود که امسال ۶ هزار واحد با کمک بانک‌های عامل مقاوم سازی خواهد شد.

‌اتمام ۷۰۰ واحد مسکن محرومین از محل تفاهمنامه بنیاد مستضعفان

رسولی ادامه داد: در حوزه مسکن روستایی از محل تفاهم نامه بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان در کشور، تفاهم‌نامه ۲۰ هزار واحدی امضا و هزار واحد آن به مسکن محرومین استان کردستان اختصاص یافته که تا امروز ۷۰۰ واحد آن به اتمام رسیده و تا پایان اردیبهشت مابقی آن هم تکمیل می‌شود.

وی افزود: در این طرح دو تن میلگرد رایگان، ۱۰ تن سیمان رایگان و ۵۰ میلیون تومان بلاعوض هم به متقاضیان اهدا می‌شود که در تمام شهرستان‌ها توزیع شده و یک اتفاق مبارک و خوب بود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: در زلزله فروردین ۱۴۰۰ تعدادی از خانه‌های روستایی خسارت دیدند و بنا بر تکلیف در روزهای اول برآورد خسارت انجام و بازسازی تمام واحدها انجام شد.

رسولی با تاکید بر اهمیت مقاوم سازی مسکن روستایی بیان کرد: در بخش غربی استان دو شهر سروآباد و مریوان که روی خط گسل زلزله هم قرار دارند، مسکن روستایی از نظر مقاوم‌سازی، ضعیف‌ترین عملکرد را دارند به دلیل اینکه مردم روستاهای این دوشهر از تسهیلات مسکن روستایی استقبال نمی‌کنند و آسیب پذیرترین بخش استان هم همین بخش است.

‌مقاوم‌سازی ۷۰ درصدی مسکن روستایی در شرق کردستان

وی اشاره کرد: در دو شهر سروآباد و مریوان ۲۰ درصد مسکن روستایی مقاوم سازی شده و در مقابل، بخش شرقی استان که شامل بیجار، قروه و دهگلان است روی خط گسل هم قرار ندارد ولی خوشبختانه ۷۰ درصد مقاوم سازی شده است.

رسولی گفت: علاوه بر اینکه ۶ هزار واحد مسکن روستایی را امسال مقام سازی خواهیم کرد، سود بانکی تسهیلات آنها هم کم بوده و اگر جذب کامل انجام شود برای سال‌های آتی می‌توانیم تا ۲ هزار واحد بیشتر جذب داشته باشیم.