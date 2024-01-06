سامانه بارشی در سمنان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز شنبه، شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان هستیم سامانه‌ای که به خصوص در نقاط مرتفع و کوهستانی و بخش‌های شمالی استان فعالیت بیشتری خواهد داشت.

از امروز به مدت دو روز ساعت انتظار می‌رود که دمای هوا نیز در نقاط مختلف استان سمنان کمی کاهش پیدا کند. طبق اعلام سازمان هواشناسی کاهش دمای هوا طی دو روز آتی بین چهار الی هشت درجه خواهد بود.

سازمان هواشناسی استان سمنان همچنین اطلاعیه‌ای را صادر کرده و نوشته است: بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی، با فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت شنبه بارش باران در اغلب نقاط استان و در ارتفاعات و نواحی شمال شرق بارش باران و برف و مه آلودگی پیش بینی می‌شود.

امروز برای مرکز استان افزایش ابر، بارش باران و در ارتفاعات این شهرستان مه غلیظ و بارش برف پیش بینی شده است. دمای هوای سمنان نسبت به دو روز قبل شش درجه کمتر شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان برای امروز ۱۱ و یک درجه بالای صفر اعلام شده است.

فردا آسمان مرکز استان صاف خواهد بود اما بلافاصله در روز دوشنبه مجدداً شاهد ابرهای باران زا خواهیم بود. در شاهرود نیز آسمان نیمه ابری است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان ۹ درجه بالای صفر و صفر اعلام شده و از امروز به مدت ۲۴ ساعت در شمال این شهرستان بارش برف و باران را خواهیم داشت.

در دامغان هم شرایط مشابه است بخش‌های شمالی این شهرستان متأثر از سامانه کم فشار بارشی خواهند بود برای امروز در شهر دامغان شاهد بارش باران خواهیم بود. بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز دیار صد دروازه برای امروز ۱۱ و یک درجه بالای صفر اعلام شده است.

آسمان گرمسار نیمه ابری بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۴ و دو درجه بالای صفر است و کم کم از اواخر امروز از میزان ابرها نیز کاسته شده و دمای هوا قدری افزایش هم می‌یابد. اما در دیگر نقاط استان سمنان شاهد روند کاهشی دمای هوا، وزش باد و بارش برف و باران خواهیم بود هرچند این سامانه بارشی زودگذر بوده و چندان در استان دوامی ندارد.