گزارش NIE رویکرد اروپا را نسبت به ایران تغییر نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کریستینا گالاچ" سخنگوی سولانا در یک نشست خبری گفت: گزارش سازمان "برآورد اطلاعات ملی" آمریکا رویکردهای اروپا در گفتگو و اعمال فشار از طریق تحریم های بین المللی را زیر سئوال نمی برد.

وی افزود: این گزارش، رویکردهای اروپا نسبت به ایران (گفتگو و فشار) را تغییر نخواهد داد.

گالاچ خاطرنشان کرد: این مسئله ثابت می کند که شفاف سازی در فعالیت هسته ای و اعلام مقاصد آن، از اصول بنیادین به شمار می رود.

این سخنگو گفت: ما بر حمایت از پیشنهاد همکاری سولانا به ایران تاکید می کنیم.

سولانا در ژوئن 2006 میلادی از جانب گروه پنج به علاوه یک پیشنهادهای همکاری با ایران مطرح کرد.

سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا شب گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام کرده که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاح های هسته ای نیست.

انتشار این گزارش با استقبال اغلب جهانیان روبرو شده به طوری که شبکه خبری CNN با ارائه گزارشی دراین باره اعلام کرد که اشتباه آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران شوک آور است.

به گزارش مهر، در حالی که آمریکا در تلاش است تا دور جدیدی از تحریمها را علیه ایران به اجرا گذاشته و حتی قطعنامه دیگری را بر ضد ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برساند، انتشار این گزارش بدون شک تلاشهای آمریکا را دچار چالش اساسی خواهد کرد.